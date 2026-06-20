राम मंदिर मामले के बाद बांके बिहारी मंदिर में बड़ा फैसला, दान पेटिकाओं के पास लगे QR कोड

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी ने इससे सबक लेते हुए चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं. मंदिर प्रबंधन ने ऑनलाइन दान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मंदिर कार्यालय और दान पेटिकाओं (गोलक) के पास क्यूआर कोड जारी किए हैं, ताकि श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से सीधे दान कर सकें.

ऑनलाइन दान प्रक्रिया मंदिर कार्यालय में मशीन की गई स्थापित

मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी भी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दान के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ऑनलाइन दान प्रक्रिया को और सुगम बनाने के उद्देश्य से मंदिर कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक मशीन स्थापित की गई है और जल्द ही दूसरी मशीन भी लगाई जाएगी. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन दान संबंधी सूचना बोर्ड लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे चढ़ावे में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.

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पहले भी मंदिर के तीन भंडारी चढ़ावे में गड़बड़ी करते हुए पाए गए

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में केनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना को मंदिर की दान राशि की गणना के दौरान 9.38 लाख रुपये चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इससे पहले भी मंदिर के तीन भंडारी चढ़ावे में गड़बड़ी करते हुए पकड़े जा चुके हैं और उन्हें सेवा से हटा दिया गया था. इस बीच ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है.

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, केवल मार्च, अप्रैल और मई 2025 के दौरान ही मंदिर को लगभग 4.90 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था को देखते हुए मंदिर प्रशासन डिजिटल दान प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.

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