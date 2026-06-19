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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ओम प्रकाश राजभर खुद सपा में...', सपा सांसद रुचि वीरा का योगी के मंत्री के बयान पर पलटवार

'ओम प्रकाश राजभर खुद सपा में...', सपा सांसद रुचि वीरा का योगी के मंत्री के बयान पर पलटवार

UP Politics: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुरादाबाद में सपा द्वारा आयोजित PDA सम्मेलन में सपा सांसद रूचि वीरा के न पहुंचने पर तंज कसा था.

Written By : उबैदुर रहमान |  Updated at : 19 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मुरादाबाद की सपा सांसद रूचि वीरा के टूटने वाले बयान पर सांसद रूचि वीरा ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ओम प्रकाश राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं. रूचि वीरा ने दावा किया कि समजवादी पार्टी के सारे सांसद एकजुट हैं और ये सब अफवाह जानबूझकर फैलाई जा रही है.

सांसद रूचि वीरा ने मुरादाबाद में सपा के PDA सम्मेलन में न बुलाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि कुछ लोग पार्टी में गुटबाजी कर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2027 में सपा सरकार बनने का दावा

मुरादाबाद में पत्रकारों द्वारा ओम प्रकाश राजभर द्वारा पार्टी में फूट की बात का जबाब देते हुए सांसद रूचि वीरा ने कहा कि सभी सांसद एकजुट हैं. पार्टी अध्यक्ष और विचारधारा के साथ बंधे हैं. ये सब अफवाह जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है. उन्होंने पार्टी महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी देने के सवाल पर कहा कि ये बहुत सामान्य बात है. कोई भी सांसद या मंत्री उन्हें अपनी बात कह सकता है. अगर ऐसा कुछ है तो गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Exclusive: नृपेंद्र मिश्रा को भी ट्रस्ट के आंकड़ों पर शक, 16 करोड़ भक्त आए और औसतन 5 रुपये का चढ़ावा मिला! क्या है पूरा गणित?

अपनी नाराजगी वाली बात पर सपा सांसद ने कहा कि उनकी नाराजगी पार्टी या नेतृत्व से नहीं है, स्थानीय स्तर पर कुछ लोग गुटबाजी कर पार्टी को आगामी विधानसभा में नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनको लेकर मैंने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष भी शिकायत ऐसे लोगों की जाएगी.

ओम प्रकाश राजभर क्या था पोस्ट ?

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आज सुबह मुरादाबाद में सपा द्वारा आयोजित PDA सम्मेलन में सपा सांसद रूचि वीरा के न पहुंचने पर तंज कसा था.

उन्होंने लिखा, "PDA समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न?'पीट देगा अहीर','पीट देगा अल्पसंख्यक'(सपाई) से अब हर कोई दूर है. सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया. क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो." इसके बाद रामगोपाल यादव को लेकर काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात लिखी.

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Published at : 19 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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UP NEWS OM Prakash Rajbhar Ruchi Veera
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