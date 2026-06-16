हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर मामले में SIT की रडार पर ट्रस्ट से जुड़े ये चार लोग, पूछे गए सवाल, आज भी जांच जारी

राम मंदिर मामले में SIT की रडार पर ट्रस्ट से जुड़े ये चार लोग, पूछे गए सवाल, आज भी जांच जारी

Ram Mandir Donation Controversy: एसआईटी ने इस कथित चढ़ावा घोटाले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की. एसआईटी की जांच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही.

Reported By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, अब दो साल बाद राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी कथित चढ़ावा घोटाले की जांच कर रही है. एसआईटी ने इस कथित चढ़ावा घोटाले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की.

एसआईटी की जांच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही है, एसआईटी अभी अयोध्या के सरयू अतिथि गृह में है. आज सुबह अयोध्या एसपी और डीएम यहां पहुंचे थे और आज भी एसआईटी की जांच जारी रहने वाली है. बता दें कि जांच शुरू होने के पहले दिन आठ घंटे से ज्यादा का समय मंदिर परिसर में गुजारा और एक एक चीज की गहनता से जांच की. एसआईटी ने जहां पैसा गिना जाता था मशीनों को भी देखा है. एसआईटी ने पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की, इसके साथ ही 24 काउंटिंग और 12 इनकी निगरानी करने वालो से भी पूछताछ हुई है.

'गोबर से निकल रहे करोड़ों रुपये', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर अखिलेश यादव के नेता का बयान

एसआईटी की रडार पर ट्रस्ट से जुड़े ये चार नाम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एसआईटी की पहली पूछताछ के मुख्य बिंदु में चार लोग हैं और इसमे मुख्य रूप से  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, राम मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव, ट्रस्टी अनिल मिश्र और चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है. बताया जा रहा है कि संख्या भले ही बड़ी है लेकिन प्रमुख तौर पर पूछताछ की प्राथमिक प्रक्रिया में इनके नाम शामिल किए गए हैं.

कमलनयन दास ने उठाया सवाल

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नृत्यगोपाल दास के उत्तराधिकारी कमलनयन दास ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाला के संबंध में एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि न्याय होगा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो साइकिल से चलते थे, उनके पास आज कार और प्रॉपर्टी कैसे आ गई. उन्होंने कहा कि मोदी योगी ईमानदार हैं और न्याय होगा. बता दें कि एसआईटी सात दिन में प्राथमिक रिपोर्ट देगी पंद्रह दिन में जांच को पूरा करेगी.

मंदिर की व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें

जानकारी के अनुसार, मंदिर में कुल 40 दान पेटियां हैं. कुल 50 कर्मचारी में से 24 नोट की गड्डी बनाते थे, दान की रकम की देखरेख 12 ट्रस्ट कर्मी के बीच थी और प्रत्येक 2 व्यक्ति पर 1 ट्रस्ट कर्मी की नजर रहती है. इसके अलावा 14 कर्मचारी sbi और tcs के भी कर्मचारी इस पूरी फौज में मौजूद रहते थे. अब सबकी नजर एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है. मंदिर पर अभी टीम मौजूद है और जांच प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है.

Aligarh News: सोशल मीडिया पर वायरल हुई सॉस फैक्ट्री की गंदगी, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

Published at : 16 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
SIT Ayodhya News SIT   UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की जांच दूसरे दिन भी जारी, SIT की रडार पर ट्रस्ट से जुड़े ये चार लोग
राम मंदिर मामले में SIT की रडार पर ट्रस्ट से जुड़े ये चार लोग,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: सोशल मीडिया पर वायरल हुई सॉस फैक्ट्री की गंदगी, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
सोशल मीडिया पर वायरल हुई सॉस फैक्ट्री की गंदगी, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greate Noida News: ग्रेटर नोएडा में सोने के कड़े हड़पने के लिए दोस्त बना कातिल, हत्या कर शव को लगाई आग; गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा में सोने के कड़े हड़पने के लिए दोस्त बना कातिल, हत्या कर शव को लगाई आग; गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 साल बाद CM योगी ने बताया अपना 'पसंदीदा विषय', सुनाया पुराना किस्सा, जमकर बजीं तालियां
9 साल बाद CM योगी ने बताया अपना 'पसंदीदा विषय', सुनाया पुराना किस्सा, जमकर बजीं तालियां
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
इंडिया
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
ABP NEWS
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
ABP NEWS
ममता बनर्जी के घर जाते समय कल्याण बनर्जी ने क्या किया?
ममता बनर्जी के घर जाते समय कल्याण बनर्जी ने क्या किया?
ABP NEWS
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
Embed widget