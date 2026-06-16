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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: सोशल मीडिया पर वायरल हुई सॉस फैक्ट्री की गंदगी, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

Aligarh News: सोशल मीडिया पर वायरल हुई सॉस फैक्ट्री की गंदगी, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ में सॉस फैक्ट्री की गंदगी की वायरल वीडियो के बाद खाद्य विभाग ने चटनी-सॉस पर विशेष अभियान चलाया. 920 किलो सॉस सीज और सैकड़ों लीटर चटनी नष्ट की गई.

Reported By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 11:21 AM (IST)
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अलीगढ़ में सॉस बनाने वाली फैक्ट्री की गंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य विभाग ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दो प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है. विभाग ने चटनी, सॉस, जैम, जेली और अचार बनाने वाली यूनिटों से 6 नमूने लिए और बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ सीज व नष्ट किए.

दिल्ली गेट थाने के पीछे स्थित रिया गोल्ड ब्रांड की फैक्ट्री में गंदगी की वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची. टीम-1 ने राजकुमार वर्मा के प्रतिष्ठान से व्हाइट विनेगर, रेड ग्रीन सॉस और समोसा मसाला के नमूने लिए. मौके पर 920 किलो रेड ग्रीन सॉस (मूल्य 21,240 रुपये) सीज किया गया और 150 किलो अस्वच्छ उत्पाद नष्ट कराया गया.

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दूसरी यूनिट पर भी कार्रवाई

टीम-2 ने मैरिस रोड स्थित विशाल चावला के प्रतिष्ठान पर छापा मारा. यहां से मीठी चटनी, हरी चटनी और सोया सॉस के नमूने लिए गए. मौके पर 180 लीटर मीठी चटनी नष्ट कर 464 बोतलें सीज की गईं. हरी चटनी और सोया सॉस की भी बड़ी मात्रा सीज व नष्ट की गई.

मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा

सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह तोमर के पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया गया. दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही विभाग हरकत में आता है. उन्होंने मांग की है कि मिलावट और गंदगी करने वालों के खिलाफ नियमित और सख्त अभियान चलाया जाए, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद हो सके. खाद्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी और मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 16 Jun 2026 11:21 AM (IST)
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