राम मंदिर से जुड़े स्मारकों और भवनों का काम कब तक होगा पूरा? नृपेंद्र मिश्रा ने बताई फाइनल डेट

राम मंदिर से जुड़े स्मारकों के निर्माण से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने निर्माण कार्य को लेकर अहम जानकारी साझा की है. नृपेंद्र मिश्रा बताया कि "हम मंदिर से जुड़े स्मारक का काम पूरा करेंगे. बस एक ही काम बचा है - उस ज्योति का इंतजाम करना जो लगातार जलती रहेगी. बाकी सारा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि, इसके अलावा एक और स्मारक है, जिसके जुलाई के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है. यह मंदिर निर्माण कार्य का आखिरी चरण है. इस तरह, मंदिर का सारा निर्माण कार्य 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा. जबकि दो बचे हुए प्रोजेक्ट्स का काम चलता रहेगा. जिसमें चार किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल और मंदिर परिसर के बाहर बना ऑडिटोरियम - इनका काम नवंबर या दिसंबर तक चलेगा.

राम कथा संग्रहालय पर लिया जाएगा निर्णय- नृपेंद्र मिश्राा

उन्होंने कहा कि साथ ही, 'राम कथा संग्रहालय' - जिसमें 20 गैलरी हैं - उसकी कहानी (स्टोरीलाइन) तय हो चुकी है. अब हम आज और कल होने वाली बैठकों में इन गैलरियों के लिए तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में आखिरी फैसले लेने वाले हैं. हमें पूरा भरोसा है कि बाउंड्री वॉल 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी. मैंने कामकाज की व्यवस्थाओं का बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं किया. वह मेरे काम के दायरे में नहीं आता."

चढ़ावा चोरी को बताया कलंक

अयोध्या राम मंदिर में दान की रकम में हेराफेरी के आरोपों पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्राा ने कहा, "चढ़ावे की चोरी... अपने आप में शर्म और कलंक की बात है. राम मंदिर में ऐसी घटना का होना हमारे लिए सिर्फ अफसोस की बात नहीं है, बल्कि इससे हमें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है. यह सिस्टम से जुड़ा मामला है. मुझे पूरा भरोसा है कि सिस्टम में सुधार होगा और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी..."

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