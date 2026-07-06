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टिन्नू यादव से थी अखिलेश यादव की बातचीत? सपा चीफ ने साफ की तस्वीर, कहा- पूरी सरकार नशे में
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से अपने संपर्क के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है.उन्होंने कहा कि यह सब सोच-समझकर राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं. पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है.
अखिलेश ने कहा कि राम मंदिर में आस्था और श्रद्धा के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, उसे सभी जानते हैं. डबल इंजन की सरकार के भीतर ही सत्ता का टकराव चल रहा है.
उन्होंने कहा खजाना देखकर ये लोग अंधे हो गए हैं. चोर को हर कोई चोर ही नजर आता है. खजाना देखकर ये लोग बौरा गए हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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