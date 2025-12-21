BJP में लोधी समाज को उचित भागीदारी देने की फिर उठी मांग, पूर्व सांसद राजवीर सिंह का बड़ा बयान

एटा के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने एटा में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनके लोधी समाज को अभी उचित भागीदारी से कम मिल रही है. राजवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे और जो भी उन्हें उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, वह मिलनी चाहिए.

बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल उन्हें उचित भागीदारी से कुछ कम जरूर मिला है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि यह कमी पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि जो भी कमी है, वो दूर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है.”

राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनाए जाने पर जताया आभार

हाल ही में पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नामित किए जाने पर राजवीर सिंह ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना. उनके मुताबिक यह पार्टी की कार्यशैली को दर्शाता है, जहां कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है.

अखिलेश यादव के कटाक्ष पर प्रतिक्रिया

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 7 बार के सांसद को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर किए गए कटाक्ष पर राजवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव कुछ भी कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी की सोच यह है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. हमारे यहां कोई भी कुछ बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.

'नेतृत्व ने सोच-समझकर फैसला लिया'

जब उनसे पूछा गया कि क्या सीनियर नेताओं की अनदेखी कर तीसरे लेयर के नेता को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन्होंने इसे गलत बताया. राजवीर सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है. उन्होंने नए अध्यक्ष को बधाई दी और कहा कि इस पर अखिलेश यादव या कोई और क्या कहता है, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

कोडीन सिरप घोटाले पर बोले राजवीर

प्रदेश में हजारों करोड़ के कोडीन सिरप घोटाले में बड़े लोगों की गिरफ्तारी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार में छोटा हो या बड़ा, सभी पर कार्रवाई होती है. उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि कौन दोषी है और कौन नहीं.

अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र एटा के विकास पर बोलते हुए राजवीर सिंह ने कहा कि किसी पद पर रहना या न रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना जिले का विकास. उन्होंने कहा कि वह और उनके सभी विधायक एटा के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी विकास के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे.