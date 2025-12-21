कोडीन कफ सिरप मामले पर मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, अखिलेश यादव से मांगा जवाब

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शनिवार (20 दिसंबर) को विपक्ष की भूमिका पर कड़ी चिंता जताई. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील की कि इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय अपना स्पष्टीकरण दें.

अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं

संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में मादक पदार्थों और दवाओं के अवैध कारोबार व संगठित अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इस पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका बेहद चिंताजनक नजर आ रही है.

मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस गंभीर मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि जाति की राजनीति की आड़ में सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि कोडीन कफ सिरप सिंडीकेट से जुड़े लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तस्वीर सामने आना कोई सामान्य बात नहीं है.

तस्वीर और चुप्पी पर सवाल

निषाद ने कहा कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी समझ से परे है और उन्हें जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उनके मुताबिक, तस्वीर सामने आने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण न देना कई सवाल खड़े करता है.

मंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में बनी कोडीन कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं. इस गंभीर विषय पर भी अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी भूमिका पर सवालिया निशान लगाती है.

संजय निषाद ने साफ कहा, “मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के मामला है. उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति. हमारी सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि माफिया चाहें कोई भी हो, उनका राजनीतिक संरक्षण कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से कोई बचेगा नहीं."