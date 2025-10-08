रायबरेली में दलित युवक की हत्या के मामले अब तक 9 गिरफ्तार, रासुका भी लगी

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार इलाके में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है.पुलिस अधीक्षक (एसपी) यशवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, उन्होंने घटना को जातिगत रंग देने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपियों को पीड़ित की जाति के बारे में जानकारी नहीं थी.

क्या है पूरा मामला

एसपी ने बताया कि दो अक्टूबर की देर रात को 40 वर्षीय दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. यह घटना जमुनापुर गांव में हुई. स्थानीय लोगों ने चोरी के शक में फतेहपुर निवासी हरिओम पर लाठी, डंडों और बेल्ट से हमला किया. यह घटना ऐसे समय में हुई जब गांव में इस तरह की अफवाहें थीं कि एक गिरोह चोरी के इरादे से घरों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है.

एसपी ने कहा, ‘‘हरिओम मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था और अपनी बात नहीं बता पा रहा था. ग्रामीणों ने मान लिया कि वह चोरी करने आया है और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. अगली सुबह पुलिस को सूचित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें पायी गयी हैं.’’

कांग्रेस ने की घटना की निंदा

लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुई यह घटना तब सुर्खियों में आई जब कांग्रेस ने मंगलवार को इस हत्या की निंदा करते हुए इसे मानवता और संविधान की हत्या करार दिया. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि भीड़ के हाथों हत्या, बुलडोजर अन्याय और भीड़तंत्र वर्तमान समय की भयावह पहचान बन गए हैं.

पुलिस अधीक्षक ने दी पूरे घटने क्रम की जानकारी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद पांच आरोपियों वैभव सिंह, विजय कुमार, सहदेव पासी, विजय मौर्य और सुरेश कुमार मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके द्वारा पुलिस को दिए गए बयान और घटना के सीसीटीवी फुटेज तथा ग्रामीणों की निशानदेही पर मंगलवार को चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि मंगलवार को पकड़े गए चार लोगों में घटना का तमाशबीन रहा शिव प्रसाद अग्रहरि, मुख्य आरोपी शिवम को शरण देने वाला एक रिश्तेदार और दो अन्य लोग शामिल हैं. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर नौ हो गई है.

एसपी ने कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने घटना को जातिगत रंग देने की कोशिशों के खिलाफ भी चेतावनी दी. सिंह ने कहा, ‘‘पीड़ित ग्रामीणों के लिए अज्ञात था और इसमें शामिल लोग विभिन्न समुदायों से हैं.

उन्होंने बताया कि मृतक हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था. रायबरेली पुलिस की कई टीम फतेहपुर पुलिस के साथ भी समन्वय कर रही है और उन संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है जिनके दूसरे राज्यों में भाग जाने की आशंका है.