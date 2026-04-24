Raebareli News: गंगा नदी में स्नान के दौरान तीन लोगों की डूबकर मौत, एक की हालत गंभीर

रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र स्थित निसगर गंगा नदी में स्नान करने गए चार लोगों में से तीन की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

जानकारी के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही नवागत जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका मौके पर पहुंचीं. साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.

क्या है पूरा मामला

सरेनी थाना क्षेत्र के गंगा घाट पर रानीखेड़ा गांव के चार लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे. उसी दौरान गहराई में जाने से एक युवक नदी में डूबने लगा उसको डूबते देख बाकी तीन उसे बचाने के लिए उसकी तरफ गए, लेकिन उसको बचाने के प्रयास में बाकी तीन भी डूबने लगे. घाट के बाहर मौजूद लोगों ने पुलिस व गोताखोरों को सूचना दी. गोताखोरों ने चारों युवको को बाहर निकाला जिन्हें अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने हरिओम, हरिशंकर व सत्येंद्र को मृत घोषित कर दिया जबकि एक का इलाज जारी है.

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पीड़ित परिवार की मुहैया कराई जाएगी प्रदत्त सुविधा

घटना की सूचना जैसे ही जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका को हुई तो मौके पर पहुंचकर मृतको के परिजनों से मुलाकात की और अपने मातहतों को निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को मुहैया कराया जाए. इसके अलावा मृतकों में दो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी. ऐसे लोगों के लिए भी जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके जो सरकार द्वारा सुविधा दी जाती है. उसे तत्काल बिना देर किए मुहैया कराई जाए.

रायबरेली जनपद को काफी लंबे समय बाद एक संवेदनशील जिलाधिकारी के रूप में सरनीत कौर ब्रोका मिली है. जो आमजन के दुख दर्द को काफी संजीदगी से लेते हुए उसके तत्काल निराकरण का निर्देश सबंधित अधिकारियों को इस शर्त पर दे रही है कि यह फरियादी दोबारा उसी प्रकरण को लेकर कार्यालय न आये. फिलहाल तीन मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता मिलने के बाद काफी राहत जरूर मिलेगी.

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