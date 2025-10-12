प्रेमानंद महाराज की सेहत का उनके डॉक्टर ने बताया पूरा सच, जानें कैसा है अब स्वास्थ्य?

वृंदावन के संत एवं प्रसिद्ध कथावाचक प्रेमानंद महाराज इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में हैं. कई दिनों से महाराज रात्रि पदयात्रा में दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे उनके भक्तों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता और कयास बढ़ गए हैं.

एबीपी न्यूज ने महाराज के डॉक्टर आशीष शर्मा से बातचीत कर उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि की है. डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि महाराज की डायलिसिस उनके निवास स्थान पर ही एडवांस्ड टेम्प्रेचर कंट्रोल रूम और सभी सुविधाओं के साथ होती है, और उनकी देखभाल पूरी तरह से सुनिश्चित है.

डॉक्टर ने की अफवाहों को खारिज

डॉक्टर आशीष शर्मा ने कहा कि महाराज की डायलिसिस हाई टेक मशीनों और पोर्टेबल आरओ के माध्यम से होती है. प्रशिक्षित टेक्नीशियन्स और मेडिकल टीम हमेशा मौजूद रहती है. डॉक्टर शर्मा ने यह कहते हुए आश्चर्य जताया कि सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें और खबरें गलत हैं, जो महाराज की हालत नाजुक बताती हैं.

यात्रा बंद होने का डॉक्टर ने बताया कारण

उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराज की पदयात्रा बंद होना प्रशासनिक या व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है. यह पहली बार नहीं है जब उनकी पदयात्रा रुकी है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है. उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की गलत तस्वीरों पर भरोसा न करें. डॉक्टर के अनुसार, सही समय आने पर प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी.

भक्तों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

हालांकि कुछ भक्तों ने एकांत वार्तालाप के दौरान निराशा जताई है. चंडीगढ़ से आई एक महिला ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि महाराज से दर्शन और वार्तालाप होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

दिल्ली से आए एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने महाराज से मुलाकात की और देखा कि किडनी की परेशानी के दौरान शरीर में अचानक वजन बढ़ना और दिनचर्या कठिन होना सामान्य है. उन्होंने कहा कि महाराज की थकावट और आराम की स्थिति सामान्य है, लेकिन यह ईश्वरीय शक्ति और उनके प्रयास का प्रतीक है.

महाराज स्वस्थ्य हैं, अफवाहों से बचें

डॉक्टर और श्रद्धालुओं दोनों ने यह स्पष्ट किया कि प्रेमानंद महाराज स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या की खबरें सही नहीं हैं. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें और अफवाहें भ्रमित करने वाली हैं. महाराज का स्वास्थ्य नियंत्रित और देखभाल के अंतर्गत है. भक्तों से अनुरोध है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों को आगे न बढ़ाएं.

डॉक्टर ने यह भी कहा कि महाराज की पदयात्रा और दर्शन की प्रक्रिया धीरे-धीरे सामान्य होगी, और महाराज अपने भक्तों से फिर से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. भक्तों को संयम और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है.