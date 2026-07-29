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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर में उफनते नाले में बही बच्ची, सर्च ऑपरेशन जारी; नहीं मिला सुराग

बुलंदशहर में उफनते नाले में बही बच्ची, सर्च ऑपरेशन जारी; नहीं मिला सुराग

Bulandshahr News: बुलंदशहर में बारिश से बचने के लिए एक बच्ची दुकान के पास रखी पटिया पर खड़ी थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और उफनते नाले में बह गई. बच्ची को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.

Written By : अनुभव शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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बुलंदशहर में सरकारी सिस्टम और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते 10 साल की बच्ची नाले में बह गई. बच्ची की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का सुराग नहीं लग सका है. बच्ची की परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, बच्ची की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास से सामने आया है. बताया गया कि कक्षा चार में पढ़ने वाली 10 वर्षीय मासूम छात्रा चारु स्कूल से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन बारिश के कारण वह एक दुकान की पटिया पर खड़ी थी. इसी दौरान बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले गिर गई.

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बच्ची का अभी तक नहीं लगा सुराग

बताया गया कि बारिश की वजह से नाला उफान पर था, जिससे मासूम नाले में बह गई. स्थानीय लोगों ने मासूम को काफी बचाने की कोशिश की लेकिन देखते ही देखते मासूम नाले के तेज बहाव में बह गई. आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. चारू को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है लेकिन 11 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्ची का पता नहीं चल सका है.

स्कूल प्रबंधन पर परिजनों ने लगाया आरोप

वहीं मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. मासूम के परिजनों का कहना है कि तेज बारिश और जलभराव हो रहा था तो स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, जो उन्होंने बच्ची को जाने दिया. फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है PAC सहित कई थानों की पुलिस मौके पर है. वहीं देर रात डीएम एसएसपी मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी अधिकारी से ली ,साथ ही छात्रा कर परिजनों से बात की.

स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज

डीएम ने जानकारी देते तो बताया स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में छात्रा के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं पूरी घटना की जाँच एडीएम फाइनेंस कर रहे है जो भी लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, नगर पालिका के जो भी कर्मचारी दोषी है उसकी रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेज दी गई है. अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जल्द छात्रा को तलाश लिया जाएगा.

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Published at : 29 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Bulandshahr News UP NEWS UP Police
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