मौनी अमावस्या 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम

संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या रविवार (18 जनवरी) को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे शुरू होगा. हालांकि, आज से स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है.

वहीं, मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है. प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है. कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक, स्नान पर्व की तैयारी पूरी है

चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर

उन्होंने कहा कि, स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए हैं. मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है

सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किसी तरह का मेले में कोई थ्रेट इनपुट नहीं है. पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने कहा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है.

मौनी अमावस्या से पहले उमड़ा सैलाब

प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पहले संगम तट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा. एक दिन पूर्व आज शाम 6 बजे तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था. मेला प्रशासन का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे. माघ मेले में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं.

बुलंदशहर: बैठक में सपा सांसद ने SIR पर उठाए सवाल, बोले- 'ड्राफ्ट सूची में दो मतदाताओं के दो- दो वोट...'