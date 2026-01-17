समाजवादी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान आज यानी 17 जनवरी को बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे, समीक्षा बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने SIR में गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, एक SIR ड्राफ्ट सूची में दो मतदाताओं के दो दो वोट बनाये गए. शिवानी और मयंक नाम के मतदाताओं को अलग अलग एपिक नम्बर के साथ दो बार मतदाता सूची में शामिल किया गया.



राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि अल्पसंख्यक पतों पर बहुसंख्यक मतदाताओं के वोटर्स के नाम जोड़े गए. सरकारी स्तर पर SIR की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, कम से काम पहले चरण में तो वह सफल नहीं हो पाए. अब दूसरे चरण में देखते है क्या होता है.

'पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता से मंसूबे नहीं हुए कामयाब'

उन्होंने कहा कि हमारे साथी सतर्क हैं, इसलिए ऐसा कुछ होने की गुंजाइश बचेगी नहीं. कुछ दलों का प्रयास यह था वोटर लिस्ट के अंदर गलत तरीके से कुछ नाम बढ़ावा दिया जाए और कुछ नाम कटवा दिए जाएं. हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की सतर्कता के चलते और खुद आम जनमानस की सतर्कता के चलते उस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है.

'मानवीय त्रुटि से हो सकती हैं गड़बड़ियां'

उन्होंने कहा कि SIR से उम्मीद की जा रही थी जब ड्राफ्ट रोल आयेगा. कमियां कम होंगी गड़बड़ियां कम होगी, अनियमितता कम होंगी, लेकिन वैसा हुआ नही. उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां जानबूझकर की गई है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता. मानवीय त्रुटि भी हो सकती है.



राज्यसभा सांसद ने कहा, "चुनाव आयोग के जो दावे थे बिना किसी त्रुटि के इस ड्राफ्ट को पेश करेंगे. वह करने में चुनाव आयोग सक्षम नहीं रहा है. अगर यह गलतियां वोटर को डिस्टर्ब करने के लिए की जा रही हैं तो यह चिंता का विषय बनता है. हमारी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसी त्रुटियां गलतियां जो ड्राफ्ट होल्ड में हुई है उनसे चुनाव आयोग को अवगत कराया जा रहा है."

SIR के दूसरे में कार्यकर्ता निभा रहे अपनी जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि SIR का दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को ब्लॉक लेवल पर अपने प्रभारी बनाए थे, उनकी प्रगति की समीक्षा करने में यहां आया हूं. SIR के पहले चरण में पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे थे, दूसरे चरण में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं.



उनका यह भी कहना था कि जिला बुलंदशहर में जो त्रुटियां हमारे संज्ञान में आई है. वह हमारे कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, उनके द्वारा बताइ गई है. लखनऊ पार्टी कार्यालय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिख कर दिया,उनके संज्ञान मे लाये. उन्होंने इसको ठीक करवाने के बात कही है.