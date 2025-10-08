प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र के नेता नगर इलाके में देर रात एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया.

बताया गया कि, आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखा लाखों रुपये का टेंट और साज-सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है. इस घटना में टेंट हाउस के संचालक को आर्थिक क्षति हुई है.

पहले भी हो चुकी है आगजनी की घटना

जानकारी के मुताबिक, यह गोदाम उस बड़ी टेंट फर्म का है जो महाकुंभ और माघ मेले जैसे आयोजनों में टेंट और सजावट का सामान सप्लाई करती है. खास बात यह है कि इस फर्म के गोदाम में इससे पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. महाकुंभ मेले के बाद परेड ग्राउंड स्थित गोदाम में भी इसी कंपनी में आग लगी थी.

आगजनी घटना ने खड़े किये सवाल

इन बार-बार होने वाली आगजनी की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं — क्या फर्म ने आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं, या फिर हर बार जानबूझकर गोदाम को आग के हवाले किया जाता है ताकि इंश्योरेंस के पैसों का खेल खेला जा सके?

सीएफओ की टीम मामले की जांच में जुटी

फिलहाल, इस टेंट हाउस में पहले भी आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसे अब इस घटना को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गये हैं. सीएफओ (मुख्य अग्निशमन अधिकारी) की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, जो आग लगने के असली कारणों की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

IMD UP Weather: यूपी में ठंड का एहसास, बारिश पर तो लगा ब्रेक लेकिन कई शहरों में लुढ़का पारा