हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमाघ मेला: 'सपा की लोकप्रियता से डरी हुई है BJP की सरकार', माता प्रसाद पांडेय ने साधा निशाना

माघ मेला: 'सपा की लोकप्रियता से डरी हुई है BJP की सरकार', माता प्रसाद पांडेय ने साधा निशाना

Prayagraj News: सेक्टर 6 में स्थित श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर को लेकर उठे विवाद के बाद आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय शिविर में पहुंचे.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 01 Jan 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि  श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी. बल्कि इसके बदले शिविर में राधा और कृष्ण की मूर्ति यज्ञशाला में स्थापित कर दी गई है. इस बात की जानकारी माघ मेले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दी है.

सेक्टर 6 में स्थित  श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर को लेकर उठे विवाद के बाद आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय शिविर में पहुंचे. उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली बार महाकुंभ मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई थी. ‌ लेकिन पहले प्रशासन ने इसे राजनीतिकरण बताते हुए इस पर रोक लगाई. इसी के चलते इस शिविर के संस्थापक सपा नेता संदीप यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लिखकर उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है. उन्होंने सपा नेता संदीप यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की आशंका जताई है.

बीजेपी सरकार पर आरोप

माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता से डरी हुई है. इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है. हालांकि गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद सपा नेता संदीप यादव अंडर ग्राउंड है. संदीप यादव हैं  है इस बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा है कि  श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में किसी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए और मेला प्रशासन के विचार को देखते हुए हमने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति न रखने का फैसला किया है. ‌ उन्होंने कहा कि शिविर में अब राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दी गई है.

संदीप यादव का किया बचाव

शिविर संस्थापक सपा नेता संदीप यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कहा है कि संदीप यादव कोई गुंडा नहीं है. बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता है, वह शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुका है. उन्होंने कहा कि संदीप यादव पर जो मुकदमे हैं, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किए गए आंदोलनों को लेकर दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा है कि ऐसे मुकदमे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी दर्ज थे. ‌ उन्होंने भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं पर इस तरह के मुकदमे लिखकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है.

केशव प्रसाद मौर्य को घेरा

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में 30 करोड़ में माघ मेला होता था. हमारी सरकार में तीन गुना से ज्यादा 100 करोड़ में मेला आयोजित हो रहा है. ‌ उन्होंने कहा कि 100 करोड़ खर्च नहीं हो रहा है. बल्कि 100 करोड़ सरकार खा रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ में भी सरकार अच्छे ढंग से मेला नहीं करा पा रही है. उन्होंने कहा है कि मेले की व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं. उन्होंने कहा है कि मेले की तैयारी सरकार पूरी नहीं कर पाएगी. उन्होंने महाकुंभ के आयोजन की आलोचना करते हुए कहा है कि महाकुंभ में सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे लेकिन मैं खुद महाकुंभ मेले में अंदर तक नहीं आ पाया. ‌ बल्कि बाहर अरैल से ही वापस जाना पड़ा था.

माघ मेले में साधु संतों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा है कि उनकी नाराजगी का क्या कारण है मैं यह नहीं जानता हूं. लेकिन यह कह सकता हूं कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को साधु संतों की बात सुननी चाहिए. बोले कि केशव प्रसाद मौर्य को भी इसमें लोगों को सुविधा देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मेले की हकीकत यही है कि मेले में आम आदमी नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहा है. बल्कि साधु संत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

नाविकों की मांग का समर्थन

वहीं नाविकों की मांग का समर्थन करते हुए नेता प्रति पक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा है कि माघ मेले में मोटर बोट का संचालन नहीं होना चाहिए. क्योंकि इससे नाविकों की आजीविका पर असर पड़ेगा. मोटर बोट चलने से दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है. ‌इसलिए कम से कम मोटर बोट का प्रयोग होना चाहिए. केवल आकस्मिक घटनाओं के लिए मोटर बोट का प्रयोग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि एक नाविक ने करोड़ों रुपए कमा लिए. लेकिन बाद में पता चला कि वह जेल चला गया.

नेता प्रति पक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे. इसके साथ ही यहां पर आने वाले लोग भी यहां पर ठहर सकेंगे. यहां पर लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Mata Prasad Pandey UP NEWS Magh Mela 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Janhit: Mustafizur Rahman Go Back! मुहिम में शाहरुख और KKR रडार पर क्यों? | Bangladesh
Janhit: Iran में Gen Z क्यों कर रही है विरोध? | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget