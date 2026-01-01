AMU कंप्यूटर टीचर दानिश हत्याकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से बुलाए गए थे शूटर

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैम्पस में बीते 24 दिसंबर 2025 को कंप्यूटर टीचर दानिश उर्फ़ रावजादा हिलास की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसका खुलासा घटना के सात दिन बाद गुरुवार (1 जनवरी 2026) को पुलिस ने किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दानिश की हत्या 2018 के हत्या के एक मामले में मुखबिरी के शक में हुई थी. ह्त्या के लिए शूटर दिल्ली से बुलाए गए थे.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि अभी इस हत्याकांड में दो शूटर फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने पूरे मामले का खुलासा अकरने वाली टीम को 25 हजार का पुरूस्कार देने का भी ऐलान किया है. इस हत्याकांड को लेकर अलीगढ़ पुलिस पर काफी दबाब था, AMU छात्रों ने भी प्रदर्शन कर हत्यारों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया था.

क्या था पूरा मामला ?

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि 24 दिसंबर रात तकरीबन 8:45 बजे राव दानिश अपने साथियों के साथ AMU के कैनेडी हॉल ग्राउंड के पास टहल रहे थे. तभी स्कूटी पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. दानिश के सिर में गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन आरोपी वहां से छोटे रास्तों से फरार हो गए थे.

दिल्ली से बुलाए शूटर

पुलिस की जांच में आया कि मुख्य आरोपी सलमान ने अपने साथियों फहाद और यासिर उर्फ यासर जोकि दिल्ली के ही रहने वाले थे, उन्हें 23 दिसंबर को अलीगढ़ बुलाया. ये दोनों शूटर सलमान के फ़्लैट में ही रुके थे. खुद सलमान ने घटना वाले दिन उन्हें स्कूटी से घटनास्थल तक छोड़ा था.

हत्या के बाद ये शूटर्स स्कूटी वहां से फरार हुए, सलमान ने एक को अपनी कार में बैठाया, जबकि दूसरे ने स्कूटी गभाना टोल के पास खाई में फेंक दी, इसके बाद तीनों दिल्ली भाग गए थे. पुलिस ने सलमान को उसकी कार समेत गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की. पूछताछ में सलमान ने बताया कि 2018 में उसके साथी साबेज की हत्या हुई थी, जिसमें उसके साथी जेल गए, उसे शक था कि दानिश ने ही पुलिस मुखबिरी की है. इसी शक में उन्होंने दानिश की हत्या की साजिश रच डाली. पुलिस इस मामले में एक और आरोपी जुबैर की भूमिका भी तलाश रही है.

इंस्टाग्राम पर दी थी धमकी

पुलिस की जांच में आया कि उन्हें दानिश की इंस्टाग्राम रील मिली, जिसमें कुछ लोगों की फोटो लगाकर धमकी दी गई थी. यहीं से पुलिस को सुराग मिला और पुराने केस से कनेक्शन जोड़ा गया.