हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज माघ मेला: मकर संक्रांति पर उमड़ा जनसैलाब, सुबह 7 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

प्रयागराज माघ मेला: मकर संक्रांति पर उमड़ा जनसैलाब, सुबह 7 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Magh Mela 2026: मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज एक से डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. बुधवार को एकादशी पर ही 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 15 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का है. इस अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.

मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज एक से डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. बुधवार को एकादशी पर ही 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी. पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. मक संक्राति के स्नान को देखते हुए मेला प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. 

मेला प्रशासन ने बड़े स्तर पर की तैयारी

माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का कल्पवास कर रहे हैं. पूरे माघ मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे. माघ मेले में 12100 फीट लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं. मेले से जुड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है.
 
सिंचाई विभाग माघ मेले में 10 हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है. माघ मेले में 160 किमी की चकर्ड प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है. यूपी जल निगम द्वारा 242 किमी पेयजल लाइन बिछाई गई है. 85 किमी सीवर लाइन बिछाई गई है. यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से 25 अस्थाई विद्युत सब स्टेशन बनाए गए हैं.

12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए

श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं. त्वरित उपचार के लिए दो अस्पताल 20-20 बेड के बनाए गए हैं. एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट 5 आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले गए हैं. 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले में दी गई है. 

माघ मेले में 25 हजार शौचालय, 8 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्सन गाड़ियां लगाई गई हैं. मेला क्षेत्र में साफ़-सफाई के लिए तीन हजार सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है. मेले का दायरा भी बढ़ाया गया है, 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया गया है. अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

पूरे मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, सात अग्निशमन चौकी 20 अग्निशमन के वॉच टावर, एक जल पुलिस थाना, एक जल पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. स्नान घाटों पर एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं. 

सीसीटीवी कैमरे से और एआई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग की जा रही है. माघ मेले में 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं. मकर संक्रांति के बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा.

 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
PRAYAGRAJ NEWS Makar Sankranti 2026 Magh Mela 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shashi Tharoor On US Tariff: 'बेहद गंभीर और चिंताजनक', शशि थरूर ने 75% अमेरिकी टैरिफ को लेकर जताई चिंता
'बेहद गंभीर और चिंताजनक', शशि थरूर ने 75% अमेरिकी टैरिफ को लेकर जताई चिंता
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी का कहर, मकर संक्रांति पर 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, कुछ घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में सर्दी का कहर, मकर संक्रांति पर 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, कुछ घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट
बॉलीवुड
TMMTMTTM Box Office: कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रही फ्लॉप, जानें वर्ल्डवाइड कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रही फ्लॉप, जानें वर्ल्डवाइड कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
क्रिकेट
IND VS NZ: ‘खराब फील्डिंग ले डूबी…’, राजकोट वनडे में मिली हार पर फूटा कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा
‘खराब फील्डिंग ले डूबी…’, राजकोट वनडे में मिली हार पर फूटा कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Chitra Tripathi: खामनेई को उठवा लेंगे या घर में घुसकर मारेंगे ट्रंप? | Donald Trump | Khamnei | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shashi Tharoor On US Tariff: 'बेहद गंभीर और चिंताजनक', शशि थरूर ने 75% अमेरिकी टैरिफ को लेकर जताई चिंता
'बेहद गंभीर और चिंताजनक', शशि थरूर ने 75% अमेरिकी टैरिफ को लेकर जताई चिंता
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी का कहर, मकर संक्रांति पर 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, कुछ घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में सर्दी का कहर, मकर संक्रांति पर 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, कुछ घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट
बॉलीवुड
TMMTMTTM Box Office: कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रही फ्लॉप, जानें वर्ल्डवाइड कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रही फ्लॉप, जानें वर्ल्डवाइड कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
क्रिकेट
IND VS NZ: ‘खराब फील्डिंग ले डूबी…’, राजकोट वनडे में मिली हार पर फूटा कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा
‘खराब फील्डिंग ले डूबी…’, राजकोट वनडे में मिली हार पर फूटा कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा
जनरल नॉलेज
ईरान और भारत के बीच कितनी है दूरी, अगर कार से जाएं तो कितने दिन लगेंगे?
ईरान और भारत के बीच कितनी है दूरी, अगर कार से जाएं तो कितने दिन लगेंगे?
हेल्थ
गर्दन चटकाने की आदत कहीं स्ट्रोक का खतरा तो नहीं, फिजिशियन ने बताया- कब बढ़ जाती है यह परेशानी?
गर्दन चटकाने की आदत कहीं स्ट्रोक का खतरा तो नहीं, फिजिशियन ने बताया- कब बढ़ जाती है यह परेशानी?
ट्रेंडिंग
लैपर्ड ने बीच बाजार कुत्ते पर किया जानलेवा हमला, चीखती रही पब्लिक, दरिंदे ने जकड़ ली गर्दन- वीडियो वायरल
लैपर्ड ने बीच बाजार कुत्ते पर किया जानलेवा हमला, चीखती रही पब्लिक, दरिंदे ने जकड़ ली गर्दन- वीडियो वायरल
विश्व
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget