उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है. जिसके बाद 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा गठबंधन को लेकर कई कयास लगने शुरू हो गए हैं. इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में यूपी में इंडिया गठबंधन को और सपा-कांग्रेस के संबंधों को लेकर खुलकर बात की. 2027 में सपा-कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर नेतृत्व जो फैसला लेगा वही होगा लेकिन, अगर मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं ये राय दूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए. ये मेरी खुली राय है.

सपा से गठबंधन पर बोले प्रमोद तिवारी

प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये पाप को बोझ (बीजेपी सरकार) हटना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए. जब उनसे ये पूछा गया कि सपा 50-60 सीटों से ज्यादा नहीं देगी, कांग्रेस को 2017 जितनी सीटें भी न मिलें, तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि "मैं जानता हूं कि हमें पर्याप्त सीटें मिलेगी, हम बैठकर तय कर लेंगे. ये यहां तय नहीं हो सकता."

प्रमोद ने कहा कि 2017 से ज्यादा या कम सीटें मिलेंगी ये हमारा नेतृत्व तय करेगा. मैं करूंगा वहीं जो नेतृत्व कहेगा लेकिन, मेरी राय है कि खुलेआम बोल रहा हूं कि वोटों का बंटवारा रुकना चाहिए. कांग्रेस-सपा और छोटे-छोटे दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, भाजपा के बोझ से प्रदेश को मुक्त कराना चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि सपा उनकी पार्टी के साथ अच्छा सलूक करेगी.. ये मेरा विश्वास है, जहां जरूरत होती है मैं इस विचारधारा हूं कि वोटों का जहां बंटवारा पूरे हिन्दुस्तान में रुकना चाहिए. हिन्दुस्तान में वहां के राज्य इसका फैसला लें.. लेकिन, मैं यूपी में कहता हूं कि कांग्रेस-सपा और ऐसे हमख्याल दल छोटे-छोटे दल हैं मिलकर लड़े.

बहुजन समाज पार्टी और मायावती भी उनके साथ लड़ेंगी इसके जवाब में उ्नहोंने कहा कि "मायावती जी हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहती, अभी तक तो उनका यही कहना है."

इमरान मसूद के बयान से चर्चा तेज

बता दें कि सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद लगातार यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं. रविवार को भी उन्होंने बयान जारी कर कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे तुम कौन हो? तुमसे माँग कौन रहा है? हालांकि उनके इस बयान पर सपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

