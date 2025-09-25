PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार (25 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंचे और यहां पर पीएम मोदी ने पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का उद्घाटन किया. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपीआईटीएस का उद्घाटन करने के बाद वहां मौजूद लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया. पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया.

इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा अपेरल और टेक्सटाइल लेदर उत्पाद हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है. बदलते वैश्विक आर्थिक प्रवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है. इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं.

यूपी देश का शीर्ष GI कैपिटल बना- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है. इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं. इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं. यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टेग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे.

मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली- योगी

सीएम योगी ने कहा हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था. टैक्स के अलग-अलग जो रूप थे जो ना केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी ना केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे. साल 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो चार स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से दो स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे. इसमें ना केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी पिछले चार दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है.

सीएम योगी ने कहा उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है. क्या गरीब क्या किसान क्या श्रमिक क्या व्यापारी हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है. इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का यह नया जीवन दान प्राप्त हुआ है.