वाराणसी को PM मोदी ने दिया तोहफा, मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, बनारस-खजुराहो मार्ग पर चलेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी पहुंचे, जहां से उन्होंने देश को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इनमें एक वंदे भारत ट्रेन बनारस-खजुराहो और एक लखनऊ-सहारनपुर के बीच चलेगी. इसके अलावा दो अन्य ट्रेन फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्ग पर भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

पीएम मोदी ने वाराणसी को एक ओर वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया है. इससे पहले दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा था और अब वाराणसी से खजुराहों मार्ग पर भी एक नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई हैं. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे.

वाराणसी को मिली एक और वंदे भारत

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी. यह ट्रेन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक त्वरित, आधुनिक और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास का कारण

इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है. जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही हैं. इसी कड़ी में आज देश के अलग-अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है.

160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को संचालन

काशी से खजुराहो वंदे भारत समेत चार नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है. पीएम ने कहा कि मैं सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बधाई देता हूं. आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज काशी में अच्छे अस्पताल और अच्छी सड़कें और तमाम विकास कार्यों पर काम हो रहा हैं, हमारा प्रयास है बनारस आना, यहां रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना एक खास अनुभव बने. हमारी सरकार का प्रयास है कि काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का भी है.

