हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बदला मौसम, कोहरे के साथ तेजी से बढ़ी ठंड, कानपुर-इटावा में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा

यूपी में बदला मौसम, कोहरे के साथ तेजी से बढ़ी ठंड, कानपुर-इटावा में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में तेजी से ठंड में इजाफा हुआ है. रात के समय में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई हैं, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई हैं और लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 07:13 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव आया है. सुबह शाम कोहरे के साथ ठंड में भी इजाफा हुआ हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. जिसके बाद लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया है. देर शाम से ही कंपकंपी महसूस हो रही हैं. कानपुर और इटावा में तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया. अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट आएगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज 8 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई हैं लेकिन, इस दौरान प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है. हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य रहेगा. लेकिन अब दिन में भी हल्की सर्दी महसूस होने लगी है. 

पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ी ठंड

पहाड़ों पर कहीं-कहीं बर्फबारी शुरू हो गई हैं, जिसका असर अब मैदानी इलाकों पर दिख रहा हैं. वहीं प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से भी ठंडक बढ़ी हैं. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती हैं. आगामी एक हफ्ते में मौसम सामान्य रहेगा, फ़िलहाल कोई और बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं है. 

आने वाले एक हफ्ते में प्रदेश में छिछला से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है. इस दौरान सर्दी में थोड़ा और इजाफा हो सकता हैं. पिछले 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस सीज़न का सबसे सर्द मौसम रहा. वहीं इटावा में 9.6 न्यूनतम तापमान रहा. इसके अलावा बुलंदशहर, बरेली और बाराबंकी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. 

सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण

प्रदेश में बढ़ती सर्दी के साथ अब हवा में प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं. दिल्ली से सटे नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा जिलों में हवा बहुत ख़राब श्रेणी में चली गई हैं. शनिवार सुबह ग़ाज़ियाबाद के वसुंधरा इलाके में AQI 365 दर्ज किया गया दो बेहद खराब श्रेणी में आती हैं. वहीं नोएडा सेक्टर 125 में AQI 324, सेक्टर-116 में 328, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में AQI 302 रहा जो बेहद ख़राब श्रेणी हैं.  

Published at : 08 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
