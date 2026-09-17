बस्ती: PM मोदी के जन्मदिन पर सेवा अभियान, हरीश द्विवेदी बोले- 'वो महापुरुष...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में सेवा पखवाड़ा मना रही है. बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन आपर आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया जा रहा है.

हरीश द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान देशवासी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं, ताकि उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा यह आग्रह रहता है कि उनके जन्मदिन पर केक काटने के बजाय गरीबों के बीच जाकर उनके कल्याण और उत्थान के लिए काम किया जाए.

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देशभर में रक्तदान शिविरों का आयोजन

बीजेपी नेता ने बताया, "इसी संदेश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा देशभर में बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों और मरीजों की रक्त की आवश्यकता पूरी की जा सके. इसके अलावा कार्यकर्ताओं द्वारा एक महीने तक लगातार सेवा अभियान चलाया जाएगा."

उन्होंने बताया, "इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री की जन्मभूमि वडनगर के शिव मंदिर से जल लाकर बाबा काशी विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए एक विशेष बाइक यात्रा निकाली जाएगी. साथ ही चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाएंगे. शाम को 7 बजे करोड़ों घरों, कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के आवासों पर एक-एक दीप प्रज्वलित कर देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प भी लिया जाएगा."

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिखा उत्सव का माहौल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में उत्सव का माहौल देखने को मिला. बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम ब्लड डोनेशन और मरीजों व गरीबों मे फल वितरण के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु, यशस्वी होने और स्वस्थ जीवन की कामना की.

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए गरीबों, लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं के घरों पर एक-एक दीप जलाया जा रहा है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नेताओं ने कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था और करोड़ों गरीब बुनियादी सुविधाओं जैसे पक्के मकान, बिजली, शौचालय, और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे.

लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी ऐतिहासिक योजनाओं के माध्यम से करोड़ों गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है. 2026 में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक भारत को एक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे.

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