'27 में कृष्ण आएंगे', लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर नई रजनीतिक चर्चा का केंद्र में आ गया है. इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर है तो दूसरे छोर पर भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी बजाते हुए तस्वीर है. पोस्टर में बीच में बड़े-बड़े अक्षरों में '27 में कृष्ण आएंगे' सन्देश लिखा है.

यह होर्डिंग सपा कार्यकर्ता अब्दुल अजीम मंसूरी द्वारा लगाया है. इस होर्डिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सन्देश दिया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. हालांकि इस होर्डिंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं आई है.

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सपा कार्यालय बना है केंद्र

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा को लेकर उनके कार्यकर्ता पहले भी इस तरह से पोस्टर लगा चुके हैं. ये होर्डिंग इसलिए भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि इन दिनों कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी. जिस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर प्रतिबन्ध के साथ ही कार्रवाई की मांग की थी. चूंकि कृष्ण को यादव समाज अपना पूर्वज मानते हैं इसलिए और नाराजगी देखी गयी थी.

राजनीतिक चर्चा हुई तेज

लखनऊ में लगे इस होर्डिंग को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गयीं हैं और ये तेजी से वायरल भी हुआ है. जिस तरह से धार्मिक सन्देश के बहाने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, उसने यूपी के राजनीतिक समीकरणों को लेकर और बहस तेज कर दी है.

यूपी में कुछ दिनों पहले अज्ञात लोगों द्वारा सपा और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के अलग-अलग शहरों में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे.जिस पर सपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. अब इस होर्डिंग ने अखिलेश को श्रीकृष्ण से जोड़कर नया सियासी सन्देश दे दिया है.

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