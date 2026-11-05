Explained: पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट में भारी अंतर, 2027 से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटेंगे?
हालिया एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नामों के सत्यापन और विलोपन का काम हुआ है, जिससे दोनों सूचियों के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक और चुनावी गलियारों में मतदाता सूची का मुद्दा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूचियों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विधानसभा मतदाता सूचियों के बीच लगभग 2.4 करोड़ का भारी अंतर सामने आया है.
इस विशाल अंतर और आने वाले चुनावों के मद्देनजर यह सवाल सबसे अहम हो गया है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटाए जाएंगे? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और सामान्य मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है.
पंचायत और विधानसभा की सूचियों में असमानता क्यों?
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी की ग्रामीण/पंचायत मतदाता सूचियों और निर्वाचन आयोग (ECI) के डेटाबेस में भारी-भरकम फासला देखा गया है.
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए तैयार होने वाली सूचियों तथा विधानसभा चुनावों के लिए ईसीआई द्वारा मेंटेन की जाने वाली सूचियों के बीच आंकड़ों का यह अंतर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चुनौती बना हुआ है.
हालिया एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नामों के सत्यापन और विलोपन का काम हुआ है, जिससे दोनों सूचियों के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. चुनाव आयोग अब इन दोनों सूचियों के बीच एकरूपता लाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए डेटा का मिलान कर रहा है.
एसआईआर (SIR) बनाम सामान्य मतदाता पुनरीक्षण: क्या है मुख्य अंतर?
मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग मुख्य रूप से दो तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग करता है. एक है सामान्य प्रक्रिया और दूसरी है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR). दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय और आयोग के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, आने वाले महीनों में वोटर लिस्ट की स्थिति दोतरफा रुख दिखा सकती है.
नए नामों का जुड़ना
चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, ऐसे में नए युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उनके नाम बड़े पैमाने पर जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव आयोग अब साल में चार बार (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को युवाओं को जोड़ने की सुविधा दे रहा है, जिससे माना जा रहा है कि सूची में लाखों नए नाम जुड़ेंगे. उत्तर प्रदेश प्रशासन का लक्ष्य भी पुनरीक्षण अभियान के जरिए बड़ी संख्या में छूटे हुए योग्य मतदाताओं को नामांकित करना है.
नामों का हटना या सुधार
एसआईआर (SIR) और पंचायत-विधानसभा सूचियों के मिलान के दौरान जो दोहरे नाम, मृत व्यक्ति या ऐसे लोग मिलेंगे जो अब उस पते पर नहीं रहते, उनके नाम कड़ाई से हटाए जाएंगे. यही कारण है कि पिछले चरणों में जहां बड़े पैमाने पर नाम कम हुए थे, वहीं अब अंतिम सूचियों के प्रकाशन से पहले आपत्तियों और दावों के निस्तारण के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी.
यूपी की वोटर लिस्ट में यह फेरबदल केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं. किसी भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का इस तरह से संशोधित होना और पंचायत सूचियों से उसका मिलान किया जाना यह तय करता है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग का गणित कैसा रहेगा.
विपक्ष और राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वैध और पात्र नागरिक का नाम सूची से न कटे. कुल मिलाकर, 2027 के रण से पहले यूपी की वोटर लिस्ट की यह सफाई और मिलान अभियान राज्य के चुनावी भविष्य को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है.