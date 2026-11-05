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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExplained: पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट में भारी अंतर, 2027 से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटेंगे?

Explained: पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट में भारी अंतर, 2027 से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटेंगे?

हालिया एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नामों के सत्यापन और विलोपन का काम हुआ है, जिससे दोनों सूचियों के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 05 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक और चुनावी गलियारों में मतदाता सूची का मुद्दा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूचियों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विधानसभा मतदाता सूचियों के बीच लगभग 2.4 करोड़ का भारी अंतर सामने आया है.

इस विशाल अंतर और आने वाले चुनावों के मद्देनजर यह सवाल सबसे अहम हो गया है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटाए जाएंगे? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और सामान्य मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है.

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पंचायत और विधानसभा की सूचियों में असमानता क्यों?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी की ग्रामीण/पंचायत मतदाता सूचियों और निर्वाचन आयोग (ECI) के डेटाबेस में भारी-भरकम फासला देखा गया है.

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए तैयार होने वाली सूचियों तथा विधानसभा चुनावों के लिए ईसीआई द्वारा मेंटेन की जाने वाली सूचियों के बीच आंकड़ों का यह अंतर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चुनौती बना हुआ है.

हालिया एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नामों के सत्यापन और विलोपन का काम हुआ है, जिससे दोनों सूचियों के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. चुनाव आयोग अब इन दोनों सूचियों के बीच एकरूपता लाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए डेटा का मिलान कर रहा है.

एसआईआर (SIR) बनाम सामान्य मतदाता पुनरीक्षण: क्या है मुख्य अंतर?

मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग मुख्य रूप से दो तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग करता है. एक है सामान्य प्रक्रिया और दूसरी है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR). दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है.

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विशेषता / पैमाना सामान्य मतदाता पुनरीक्षण  विशेष गहन पुनरीक्षण - एसआईआर
प्रकृति और दायरा यह एक नियमित और वार्षिक प्रक्रिया है. इसमें मुख्य रूप से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाने और पते या विवरण में संशोधन करने पर फोकस किया जाता है. यह एक व्यापक, गहन और समय-बद्ध  विशेष अभियान है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर विसंगतियां, डुप्लीकेट प्रविष्टियां या व्यापक स्तर पर अशुद्धियां होने की आशंका होती है.
सत्यापन का तरीका इसमें आमतौर पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा फॉर्म के आधार पर और सामान्य आवेदनों के जरिए सत्यापन किया जाता है. इसमें घर-घर जाकर बेहद सख्त भौतिक और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, जिसमें नागरिकता, पैतृक विवरण और निवास की गहराई से जांच होती है.
बड़ा असर और विलोपन इसमें पारंपरिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ नाम नहीं कटते, बल्कि प्रक्रिया धीमी और सतत होती है. इसके तहत पिछले चरणों (जैसे यूपी में एसआईआर के दौरान) में बड़े पैमाने पर (लगभग 2 करोड़ तक) नाम हटाए गए या संदिग्ध पाए गए, जिससे सूचियों के आकार में भारी बदलाव आया.
उद्देश्य हर साल की नई तिथियों (जैसे 1 जनवरी या आगामी तिमाहियों) के आधार पर नए युवाओं को मतदाता सूची का हिस्सा बनाना. पूरी तरह से त्रुटिहीन, पारदर्शी और डुप्लीकेट-मुक्त डेटाबेस तैयार करना, ताकि 'वन पर्सन, वन वोट' के सिद्धांत का सख्ती से पालन हो सके.
 
क्या 2027 से पहले बड़े पैमाने पर नाम जुड़ेंगे या हटेंगे?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय और आयोग के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, आने वाले महीनों में वोटर लिस्ट की स्थिति दोतरफा रुख दिखा सकती है.

नए नामों का जुड़ना

चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, ऐसे में नए युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उनके नाम बड़े पैमाने पर जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव आयोग अब साल में चार बार (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को युवाओं को जोड़ने की सुविधा दे रहा है, जिससे माना जा रहा है कि सूची में लाखों नए नाम जुड़ेंगे. उत्तर प्रदेश प्रशासन का लक्ष्य भी पुनरीक्षण अभियान के जरिए बड़ी संख्या में छूटे हुए योग्य मतदाताओं को नामांकित करना है.

नामों का हटना या सुधार

एसआईआर (SIR) और पंचायत-विधानसभा सूचियों के मिलान के दौरान जो दोहरे नाम, मृत व्यक्ति या ऐसे लोग मिलेंगे जो अब उस पते पर नहीं रहते, उनके नाम कड़ाई से हटाए जाएंगे. यही कारण है कि पिछले चरणों में जहां बड़े पैमाने पर नाम कम हुए थे, वहीं अब अंतिम सूचियों के प्रकाशन से पहले आपत्तियों और दावों के निस्तारण के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी.

यूपी की वोटर लिस्ट में यह फेरबदल केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं. किसी भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का इस तरह से संशोधित होना और पंचायत सूचियों से उसका मिलान किया जाना यह तय करता है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग का गणित कैसा रहेगा.

विपक्ष और राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वैध और पात्र नागरिक का नाम सूची से न कटे. कुल मिलाकर, 2027 के रण से पहले यूपी की वोटर लिस्ट की यह सफाई और मिलान अभियान राज्य के चुनावी भविष्य को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 05 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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