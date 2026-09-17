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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले सपा को लगेगा बड़ा झटका, दिशांत त्यागी थामेंगे कांग्रेस का दामन

UP चुनाव से पहले सपा को लगेगा बड़ा झटका, दिशांत त्यागी थामेंगे कांग्रेस का दामन

यूपी चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है. दरअसल सपा नेता दिशांत त्यागी पार्टी को झटका दे सकते हैं. वे 22 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 17 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. समाजवादी पार्टी नेता दिशांत त्यागी सपा को बड़ा झटका देने जा रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिशांत त्यागी कांग्रेस का दामन थामेंगे. वे 22 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे.

बता दें कि दिशांत त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं. साथ ही वे विश्व त्यागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. दिशांत त्यागी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही सपा को चुनाव से पहले जोरदार झटका लगने जा रहा है. एक तरफ पार्टी संगठन मजबूत करने और यूपी चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर-शोर से जुटी हुई है वहीं पार्टी के नेताओं का अब दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है.

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कांग्रेस का बढ़ रहा है कुनबा 

ऐसे में अगर 22 सितंबर को दिशांत त्यागी कांग्रेस का दामन थामते हैं तो कांग्रेस के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी होगी. ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता आसिम वकार ने उनका साथ छोड़कर कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के नेता आसिम वकार ने नई दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस में शामिल होने के बाद वकार ने ओवैसी को सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी को हराने की कोशिश करनी चाहिए और जो बीजेपी को हरा रहा है, उसे नहीं हराना चाहिए.

आसिम वकार ने कहा कि देश की अधिकतर आबादी राहुल गांधी के साथ खड़ी है. कांग्रेस में शामिल हुए आसिम वकार से जब समाजवादी पार्टी द्वारा आजम खान के साथ कथित नाइंसाफी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर रिसर्च कीजिए. आजम खान साहब पर रिसर्च कीजिए. बहुत सी बातें हैं. सिर्फ एक लाइन में आजम खान पर चर्चा नहीं होगी. रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 17 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY UP POLITICS
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