UP चुनाव से पहले सपा को लगेगा बड़ा झटका, दिशांत त्यागी थामेंगे कांग्रेस का दामन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. समाजवादी पार्टी नेता दिशांत त्यागी सपा को बड़ा झटका देने जा रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिशांत त्यागी कांग्रेस का दामन थामेंगे. वे 22 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे.

बता दें कि दिशांत त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं. साथ ही वे विश्व त्यागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. दिशांत त्यागी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही सपा को चुनाव से पहले जोरदार झटका लगने जा रहा है. एक तरफ पार्टी संगठन मजबूत करने और यूपी चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर-शोर से जुटी हुई है वहीं पार्टी के नेताओं का अब दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है.

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कांग्रेस का बढ़ रहा है कुनबा

ऐसे में अगर 22 सितंबर को दिशांत त्यागी कांग्रेस का दामन थामते हैं तो कांग्रेस के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी होगी. ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता आसिम वकार ने उनका साथ छोड़कर कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस का हाथ थाम लिया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के नेता आसिम वकार ने नई दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस में शामिल होने के बाद वकार ने ओवैसी को सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी को हराने की कोशिश करनी चाहिए और जो बीजेपी को हरा रहा है, उसे नहीं हराना चाहिए.

आसिम वकार ने कहा कि देश की अधिकतर आबादी राहुल गांधी के साथ खड़ी है. कांग्रेस में शामिल हुए आसिम वकार से जब समाजवादी पार्टी द्वारा आजम खान के साथ कथित नाइंसाफी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर रिसर्च कीजिए. आजम खान साहब पर रिसर्च कीजिए. बहुत सी बातें हैं. सिर्फ एक लाइन में आजम खान पर चर्चा नहीं होगी. रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा.

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