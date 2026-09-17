मिर्जापुर: कीचड़ में फंसी BJP विधायक की गाड़ी, एक घंटे बाद ट्रैक्टर से निकली

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छानबे विकासखंड के अकोढ़ी गांव में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जनसंपर्क पर निकले बीजेपी विधायक पं. रत्नाकर मिश्र की गाड़ी रेलवे अंडरपास में कीचड़ में फंस गई. ड्राइवर और आसपास मौजूद लोगों ने करीब एक घंटे तक वाहन निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. बाद में ट्रैक्टर बुलाकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला गया.

एक घंटे की कोशिश के बाद बुलाया ट्रैक्टर

बताया गया कि विधायक का वाहन अकोढ़ी गांव के रेलवे अंडरपास से गुजर रहा था, तभी कीचड़ में फंस गया. ड्राइवर और आसपास के लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया. करीब एक घंटे तक कोशिश के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद ली गई. ट्रैक्टर से खींचकर वाहन को बाहर निकाला गया.

रेलवे अंडरपास में बारिश के दौरान लंबे समय तक पानी भरा रहता है. निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है. इससे इस रास्ते से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है. दोपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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विधायक की गाड़ी के कीचड़ में फंसने का वीडियो हुआ वायरल

विधायक की गाड़ी के कीचड़ में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में कीचड़ से भरा रास्ता और ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकालने का दृश्य दिखाई दे रहा है. घटना के बाद अंडरपास में जलभराव और सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों की समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई. ग्रामीण लंबे समय से पानी निकासी और रास्ते की समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

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