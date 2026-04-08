पीलीभीत में प्रशासन ने उतारी नेताजी की गर्मी, DM को धमकी देने पर भेजे गए सलाखों के पीछे

पीलीभीत में एक किसान नेता को जिलाधिकारी यानी DM को धमकी देना भारी पड़ गया. अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह ने जोश में आकर होश खो दिए और DM के सरकारी नंबर पर फोन कर उनके पीए को अभद्र भाषा में धमकी दे डाली. किसान नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर डीएम पूरनपुर मंडी आए, तो उन्हें 'घेर-घेर कर मारेंगे'. नेताजी के इतना कहते ही प्रशासन हरकत में आया, फिर मुकदमा दर्ज हुआ और अब नेताजी सलाखों के पीछे हैं.

दरअसल, यह पूरा मामला जिले के पूरनपर थाना से सामने आया है. बताया गया कि यह मामला पूरनपुर मंडी में गेहूं खरीद से जुड़ा है. उक्त विवाद अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह से जुड़ा है. आरोप है कि अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह ने DM के सरकारी नंबर पर फोन कर उनके पीए को अभद्र भाषा में धमकी दी, इतना ही नहीं उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने डीएम को घेर कर मारने की धमकी दी.

क्या है पूरा विवाद?

बताया गया कि मामले की शुरुआत तब हुई जब बलजिंदर सिंह ने डीएम के सरकारी नंबर पर फोन लगाया. डीएम मीटिंग में थे, इसलिए फोन उनके पीए ने उठाया. पीए ने कहा कि मीटिंग के बाद बात कराएंगे, तो बलजिंदर सिंह भड़क गए और गाली-गलौज के साथ धमकी देने लगे. हालांकि, इस विवाद के बाद जब डीएम से बात हुई, तो उन्होंने गेहूं तुलवाने का आश्वासन भी दिया था. कानून को चुनौती देना बलजिंदर को महंगा पड़ा.

धमकी के देने के आरोप में केस दर्ज

आरोपी नेता का कहना है कि किसान लुट रहा है, इसलिए उन्होंने किसानों के हित में ये धमकी दी. फिलहाल, डीएम के आदेश पर पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अब नेता जी की दबंगई का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

डीएम की कार्रवाई ने दिया सख्त संदेश

फिलहाल DM ज्ञानेंद्र सिंह को धमकी देने वाला किसान नेता बलजिंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में अपनी पुलिसिया अंदाज दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं सरल स्वभाव और अपनी सरलता की पहचान रखने वाले डीएम की शख्ती के बाद किसान नेताओं में डर का माहौल है.