बेटे को न्याय दिलाने खुद सड़क पर उतरी मां, कई CCTV खंगाले, सबूत जुटाए और पुलिस को सौंपे

उत्तराखंड के देहरादून में साल 2024 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक मां की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. लेकिन इस हादसे के बाद जो कहानी सामने आई, वह एक मां के अदम्य साहस, धैर्य और न्याय के लिए उसके अटूट संघर्ष की मिसाल बन गई है. 18 वर्षीय क्षितिज चौधरी की मौत के बाद उनकी मां ललिता चौधरी ने हार मानने के बजाय खुद ही अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया.

यह घटना 16 फरवरी 2024 की है. उस दिन क्षितिज प्रेमनगर क्षेत्र में सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल क्षितिज को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन, अगले दिन उसकी मौत हो गई. यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक परिवार के सपनों का अंत था. क्योंकि क्षितिज एक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदें थीं.

पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था मामला

हादसे के बाद परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में ही ढिलाई बरती और बाद में जांच भी ठंडे बस्ते में डाल दी. अंततः पुलिस ने आरोपी का पता न चल पाने की बात कहते हुए मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. यहीं से एक मां की असली लड़ाई शुरू हुई.

मां ने खुद लड़ी बेटे के इंसाफ की जंग

ललिता चौधरी ने खुद ही मामले की जांच करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसके लिए उन्होंने कई इलाकों में जाकर घंटों वीडियो देखे, लोगों से पूछताछ की और हर छोटी-बड़ी जानकारी को जोड़ने का प्रयास किया. महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने करीब 10 संदिग्ध वाहनों की पहचान की और उनकी जानकारी जुटाई.

लगातार डेढ़ साल तक चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार ललिता चौधरी उस डंपर और उसके चालक तक पहुंचने में सफल रहीं. उन्होंने सभी सबूतों के साथ आरोपी की पहचान कर पुलिस अधिकारियों को सौंपा और मामले की दोबारा जांच की मांग की. उनके द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों ने पुलिस को भी फिर से जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया.

पुलिस ने फिर से शुरू की जाँच

अब पुलिस ने मामले में पुनः जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस पूरे मामले ने शुरुआती जांच में हुई लापरवाही और व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े किए हैं.

यह कहानी केवल एक सड़क हादसे की नहीं, बल्कि एक मां के उस अटूट संकल्प की है, जिसने सिस्टम की नाकामी के बावजूद हार नहीं मानी. करीब दो साल से चल रही इस लड़ाई में ललिता चौधरी ने यह साबित कर दिया है कि एक मां अपने बच्चे के लिए न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि दोबारा शुरू हुई जांच में आरोपी को सजा मिलती है या नहीं, और क्या इस संघर्षशील मां को आखिरकार न्याय मिल पाएगा.