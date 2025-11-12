(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Video: रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स, कुचलने से हुई मौत, कानपुर का वीडियो वायरल
UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चलती चौरी चौरा एक्सप्रेस से उतरने की कोशिश में एक यात्री की मौत हो गई. उतरते समय युवक का पैर फिसल गया और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया.
Kanpur News: रेलवे स्टेशन पर अक्सर लोग जल्दी में चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यह जल्दबाजी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाती है. ऐसी ही एक दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां एक यात्री की चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में मौत हो गई. यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यात्री ने जल्दी उतरने की कोशिश की
बताया जा रहा है कि यह घटना चौरी चौरा एक्सप्रेस में हुई है. ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी एक यात्री ने जल्दी उतरने की कोशिश की. उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. कुछ ही पलों में वह ट्रेन के नीचे चला गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
#कानपुर :- कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां चलती चौरी चौरा एक्सप्रेस से उतरने की कोशिश में एक यात्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। कुछ ही क्षणों में वह ट्रेन के… pic.twitter.com/ehVa9ha67R— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) November 11, 2025
आसपास मौजूद लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो सबके होश उड़ गए. मौके पर मौजूद कुछ यात्रियों ने मदद की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई उसे खींच पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. वहां मौजूद कई लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची रेलवे पुलिस
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन धीरे-धीरे स्टेशन से निकल रही थी और एक व्यक्ति उतरने की कोशिश कर रहा था. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाता है. यह पूरा हादसा कुछ ही सेकंडों में हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ने की कोशिश न करें.
