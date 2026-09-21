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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया', अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर में दिखे आजम-अतीक और मुख्तार

'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया', अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर में दिखे आजम-अतीक और मुख्तार

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ क्षेत्रवार माफियाओं के पोस्टर लगाए गए हैं. ये पोस्टर अवध से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक लगे हैं, जिसमें माफियाओं की तस्वीरें लगी हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 21 Sep 2026 09:34 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक-दूसरे पर सियासी हमले तेज होते जा रहा है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी पर पोस्टर के ज़रिए बड़ा हमला किया गया है. जिसमें अवध से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें माफियाओं की तस्वीरों को लगाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है. इन पोस्टरों में लिखा है 'अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश'. जिसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ता दिख रहा है. 

सपा के खिलाफ ये पोस्टर लखनऊ, उन्नाव, इटावा, सीतापुर, बरेली, मेरठ, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत कई जिलों में लगाए गए है. इन क्षेत्रवार पोस्टरों में सपा काल के कथित माफियाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें अवध से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक पोस्टरों में कई चर्चित नाम हैं. 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' पोस्टरों में क्षेत्रवार नामों को प्रमुखता दी गई है. 

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सपा के खिलाफ क्षेत्रवार माफियाओं के पोस्टर

इन पोस्टरों में माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, याकूब कुरैशी, अनिल दुजाना समेत कई नामों का जिक्र है. जिस पर लिखा है 'आजम, अतीक और मुख्तार, यही चलाते थे सरकार'. अतीक अहमद लैंड क्रूजर में बैठकर अपहरण करता था. अवध, रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी माफियाओं के पोस्टर जारी किए गए हैं. 

अवध के पोस्टर में अतीक, आजम, मुख्तार, गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर का जिक्र किया गया है. कुछ पर लिखा है कि सपा के काल में आजम खान भैंसों की चोरी करता था. अखिलेश के करीबी नवाब सिंह पर लगा था रेप का आरोप. दीपनारायण यादव ने अपराधी को भगाने की साजिश रची थी. आगजनी मामले में दोषी इरफान सोलंकी का भी पोस्टर में जिक्र किया गया. 

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तमाम माफिया और उनके अपराधों की जिक्र

इसके अलावा कैराना से पलायन मामले में मुकीम काला गिरोह का हाथ था. संजील जीवा ने 1997 में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की थी. आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव का जिक्र था. रुहेलखंड के सपा माफियाओं में वीरपाल सिंह यादव, आजम और सर्वेश यादव के नाम को शामिल किया है.  

बृज क्षेत्र के सपा माफियाओं में नवाब सिंह यादव, राम वृक्ष यादव, रामेश्वर सिंह यादव और जोगेश्वर यादव का नाम है. बुदेलखंड के माफियाओं में इरफान सोलंकी, दीप नारायण सिंह यादव, आजम, मुख्तार और चंद्रपाल सिंह यादव के नाम की चर्चा की गई है. पूर्वांचल के सपा माफियाओं में अतीक, मुख्तार, उमाकांत यादव, रमाकांत यादव और मुन्ना बजरंगी के नाम आए सामने आए हैं. 

वहीं पश्चिमी यूपी के माफियाओं में आजम, याकुब कुरैशी, अनिल दुजाना, डीपी यादव, संजील जीवा और मुकीम काला के नामों का खुलासा किया गया है. दावा है कि ये सभी माफिया सपा सरकार में फल फूल रहे थे और किस तरह इनका सत्ता में दखल होता था.  

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Published at : 21 Sep 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
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