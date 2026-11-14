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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ से दिल्ली गए यूपी में 209 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम? केशव मौर्य ने दिया ये जवाब

लखनऊ से दिल्ली गए यूपी में 209 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम? केशव मौर्य ने दिया ये जवाब

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची दिल्ली भेजे जाने की ख़बर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खंडन किया है. मौर्य ने साफ़ कहा कि ऐसी कोई लिस्ट दिल्ली नहीं गई है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची भेजने के दावे का खंडन किया है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की कोई सूची दिल्ली नहीं भेजी गई है. इसलिए कार्यकर्ताओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा आयोजित ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ की प्रदेश कार्यशाला में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखते हुए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लखनऊ भेजे जाने की खबरों को गलत बताया. 

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केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावे का खंडन

बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि "कोई 209 प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली नहीं भेजी गई है. आप लोग परेशान होकर लखनऊ के चक्कर मत लगाइए." डिप्टी सीएम ने जब ये बात कही तब वहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे. 

जानें- क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल के कुछ दिनों में मीडिया में ख़बर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों मे से 209 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान को भेज दी है. दावा किया जा रहा है कि ये सूची टीम योगी के फ़ीडबैक, आंतरिक सर्वे और गहन मंथन के बाद तैयार की गई है. यहीं नहीं सीएम योगी की तरफ से इन उम्मीदवारों की जीत का भी पूरा भरोसा दिलाया गया है. 

इस खबर के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हलचल तेज हो गई थी. लोग सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नामों को लेकर कई तरह के क़यास लगा रहा थे. वहीं ये भी चर्चा हो रही थी कि इन 209 उम्मीदवारों में कौन शामिल हो सकता है और किसका नाम कट सकता है. लेकिन, अब केशव मौर्य ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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