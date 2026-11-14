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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव घबराहट और अविश्वास के शिकार, 2027 में सपा का होगा बुरा हाल- अनिल राजभर

अखिलेश यादव घबराहट और अविश्वास के शिकार, 2027 में सपा का होगा बुरा हाल- अनिल राजभर

मंत्री अनिल राजभर ने खिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को लेकर कहा कि इससे बीजेपी के चुनावी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Nov 2026 02:15 PM (IST)
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यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को लेकर कहा कि इससे बीजेपी के चुनावी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. वहीं, यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना आचरण सुधारने की जरूरत है. वो हमेशा दूसरों को अपमानित करते हैं.

अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी ने जमीन पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. जनता का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी को किसी नए गठबंधन से चुनौती नहीं मिलने वाली. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अविश्वास के शिकार हैं. उनकी पार्टी में इस वक्त भयानक असंतोष है. यही वजह है कि सपा के नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं. सपा को पहले अपनी पार्टी को संभालने पर ध्यान देना चाहिए.

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'सपा राज में सबसे ज्यादा दलितों का शोषण हुआ'

अनिल राजभर ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सपा के गुंडे दलितों की जमीनों पर कब्जा करते थे. दलित महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं आम थीं. अखिलेश यादव खुद अपने मंत्री आजम खान से अंबेडकर जी को भूमाफिया कहलवाते थे. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के शासनकाल और नेताओं के बयानों पर भी विचार करना चाहिए.

'पहले अपना आचरण देखे अखिलेश यादव'

पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना आचरण देखना चाहिए. अखिलेश यादव ने पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और दलित समाज के लोगों को कई बार अपमानित किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है.

Published at : 14 Nov 2026 02:15 PM (IST)
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