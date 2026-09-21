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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान

यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 सालों के सार्वजनिक सियासी जीवन को लेकर यूपी की हरेक विधानसभा में नाट्य मंचन किया जाएगा. जिसमें पीएम मोदी के वो काम गिनाए जाएंगे जिससे लोगों का जीवन बदल गया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके राजनीतिक सफर को नाट्य मंचन कर प्रदेशवासियों तक पहुंचाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस नाट्य मंचन में पीएम मोदी के 25 सालों की अनकही कहानी दिखाई जाएंगी. 

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की हरेक विधानसभा में पीएम मोदी के राजनीतिक सफर पर आधारित 'नमो सेवा-अनकही कहानियां' का नाट्य मंचन किया जाएगा. इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर मोदी की 25 साल की सेवा की अनकही कहानी रंगमंच पर दिखेगी. इसके तहत प्रदेश में हजारों स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों को आयोजन होगा. जिसमें पीएम मोदी के अनेक ऐसे कार्य जिसका देश के लोगों पर असर पड़ा, उनके बारे में बताया जाएगा.

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पीएम मोदी के 25 सालों की उपलब्धियों का मंचन

डिप्टी सीएम ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा तक की यात्रा को संवाद, अभिनय, संगीत और प्रभावशाली मंचन के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा जाएगा. ताकि, प्रधानमंत्री की सेवा यात्रा को सरल, संवेदनशील और संगीतमय तरीके से जन-जन तक पहुंचाया जा सके. 

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हरेक विधानसभा में होगा नाट्य मंचन

इस नाट्य मंचन में कुशल कलाकार अपने अभिनय से पीएम मोदी के सियासी सफ़र को मंच पर साकार करेंगे. ये नाट्य मंचन प्रदेश की हरेक विधानसभा में स्कूल, पंचायत या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होगा. इनमें कुछ ऐसे कामों को भी बताया जाएगा जो काफी बड़े थे लेकिन, उनके बारे में कभी ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया. बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने कई ऐसे काम किए है, जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई. 

ब्रजेश पाठक ने दूसरी तरफ यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, नवोन्मेष और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'उत्तर प्रदेश आज निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों का केंद्र बन रहा है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देकर किसानों की आय, युवाओं के रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.'

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:20 AM (IST)
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