ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य को लेकर आया अपडेट, जानें- अब कैसी है उनकी तबीयत?

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ को लेकर अपडेट सामने आई हैं. राजभर की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है. सुभासपा ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने सार्वजनिक जीवन में लौटने की प्रार्थना की है.

सुभासपा की ओर से एक्स पर ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि 'करोड़ों गरीबों की आवाज, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओमप्रकाश राजभर जी को अस्वस्थता की स्थिति में लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

माननीय मंत्री जी का इलाज वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश मिश्रा जी की देखरेख में चल रहा है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रही है. सुखद समाचार है कि माननीय जी के स्वास्थ्य में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है.

हम सभी देशवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अपील करते हैं कि वे माननीय जी के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करें. ईश्वर से हम सबकी यही प्रार्थना है कि माननीय जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर पुनः सक्रिय सार्वजनिक जीवन में लौटें.

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है राजभर

ये जानकारी ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद राजभर की ओर से दी गई हैं. बता दें कि मंत्री ओपी राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी उन्हें हाई बीपी और चक्कर आने की दिक्कतें हो रही थी जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ओम प्रकाश राजभर की तबीयत की जानकारी जब यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को हुई तो वो भी तत्काल उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाक़ात की थी. लेकिन, अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है.