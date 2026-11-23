उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने का दावा किया है. उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए कहा, "कहीं आपको भी तो नहीं लगने लगा है कि 'चचाजान दग चुकी हुई गोली' बन चुके हैं? आपके यही चचाजान कभी आपके सैफई सिंडिकेट के लिए पश्चिमी यूपी का पूरा पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड संभालते थे!"

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने आजम खान और अखिलेश यादव के मौजूदा रिश्ते पर सवाल उठाया है. इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को लेकर अखिलेश यादव के रवैये पर भी सवाल उठाया है.

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चचाजान से अब तक दुआ-सलाम नहीं

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, "मित्र अखिलेश यादव जी. सुबह की राधे राधे. 'चचाजान' कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं लेकिन ऐसा लग रहा जैसे उनके बाहर आने से आपको कुछ खास खुशी हुई नहीं! न 'चचाजान' से अब तक दुआ-सलाम किये, न उनसे मिलने की फुरसत मिली आपको और न तो स्वर्गीय नेताजी की जयंती पर उन्हें लखनऊ ही निमंत्रित किया. सब ठीक है ना? खैर, जब आप अपने पिताजी और सगे चच्चू को कुछ नहीं समझे तो नेतागीरी वाले रामपुरी चचा का क्या ही कहना. वो तो फिर भी 'दूर वाले' हैं."

मुस्लिमों के इस्तेमाल का आरोप

राजभर ने सपा के MY समीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा, "असल में अपने जिस एम-वाई समीकरण को आप 'भाईचारा' कहते हैं, उसमें 'भाई' के रूप में आपके पास आपके कंसवादी लोग ही 'स्थाई' हैं. बस 'चारा' का चेहरा बदलता रहता है, कभी आजम थे, अब कोई और हो गया है."

आजम खान की राजनीति पर सवाल

इसके साथ ही उन्होंने आजम खान की राजनीति खत्म होने का दावा करते हुए तंज कसा, "कहीं आपको भी तो नहीं लगने लगा है कि 'चचाजान दग चुकी हुई गोली' बन चुके हैं? आपके यही चचाजान कभी आपके सैफई सिंडिकेट के लिए पश्चिमी यूपी का पूरा पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड संभालते थे! चचा को 'तनखइया' से जूते साफ कराने का ऐसा शौक चढ़ा कि आज दगे हुए कारतूस बने घूम-टहल रहे हैं. सुनने में आया है कि चचाजान इंटरव्यू देकर कहते फिर रहे हैं कि वो अब 'बिकने' को तैयार हैं, बस कोई सही दाम देकर खरीद ले."

राजभर ने ओवैसी और चंद्रशेखर से आगाह करते हुआ कहा, "वैसे आप संभल के रहिएगा, ख़ान साहब को खरीदने के लिए मार्केट में दाढ़ी वाला और मूंछवाला पहले से ही ललचाए घूम रहे हैं. बिक गए तो फिर ना कहिएगा कि आपने मित्र ने बताया नहीं. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव!"

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