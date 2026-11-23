उत्तराखंड पुलिस ने दुपहिया वाहनों पर दोनों सवारों पर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर विशेष अभियान चलाएगी. क्योंकि बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन चालकों की हादसों में मौत हेलमेट न होने के कारण हुई है. इसे देखते हुए यातायात पुलिस अब पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट के नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.

इसके लिए जागरूकता के साथ सख्ती भी की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके जीवन के प्रति सचेत किया जा सके. खासकर युवा वर्ग इसकी ज्यादा अनदेखी करता है.

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2024 में 91 लोगों की हुई थी मौत

वर्ष 2024 में दुपहिया वाहन हादसों में 91 चालकों की मौत हुई और 75 घायल हुए. इसी अवधि में पीछे बैठी 68 सवारियों ने जान गंवाई, जबकि 148 लोग घायल हुए. वर्ष 2025 की स्थिति भी चिंताजनक रही 45 चालकों की मौत हुई और 32 घायल हुए. पीछे बैठी 23 सवारियों की मौत हुई और 38 घायल हुए.

वहीं वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार 10 चालकों की मौत और 28 के घायल होने की सूचना है. जबकि पीछे बैठी पांच सवारियों की जान गई और 29 लोग घायल हुए हैं. गौरतलब है 2024 में तो घायल होने वालों में पीछे बैठे लोगों की संख्या चालकों से लगभग दोगुनी रही. ऐसे में केवल चालक का हेलमेट पहन लेना सुरक्षा के लिए काफी नहीं है पीछे बैठने वाले की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है.

नियम तोड़ने पर एक हजार रुपये जुर्माना

नियमों के अनुसार वाहन चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यातायात पुलिस का जोर अब सिर्फ चालान काटने पर नहीं बल्कि लोगों को इस नियम के प्रति जागरूक करने और फिर इसका सख्ती से पालन कराने पर है.

परिवार और बच्चों पर खास ध्यान

जागरूकता अभियान में उन लोगों को विशेष रूप से समझाया जाएगा जो परिवार के सदस्यों या छोटे बच्चों को दुपहिया वाहन पर बैठाकर बिना हेलमेट सफर करते हैं. पुलिस का मानना है कि कई लोग खुद तो सावधानी बरत लेते हैं, लेकिन अपने साथ बैठे परिजनों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है.

पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि दुपहिया पर निकलते समय चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों हेलमेट जरूर पहनें. पुलिस के अनुसार हेलमेट को केवल चालान से बचने का साधन न समझें यह दुर्घटना के दौरान जीवन बचाने वाला सबसे अहम सुरक्षा उपकरण है.

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