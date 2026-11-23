उत्तर प्रदेश में प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस का आज 23 नवंबर से शुभारंभ होने जा रहा है. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे. सीएम योगी ने इसे अयोध्या और जनकपुर धाम के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और रोटी-बेटी के जुड़ने का स्वर्णिम अध्याय बताया है.

भारत और नेपाल के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह वर्जुअल तौर पर हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल रहेंगे. इस रेल सेवा से नेपाल के जनकपुर धाम से रामनगरी अयोध्या सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे.

सीएम योगी ने राम भक्तों को दीं शुभकामनाएं

सीएम योगी ने लिखा-"अवध और मिथिला के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं 'रोटी-बेटी' के चिरंतन संबंधों में आज एक नवीन स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के कर-कमलों से आज प्रभु श्री राम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम और माता जानकी की जन्मस्थली श्री जनकपुर धाम के मध्य सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा."

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा-"प्रभु श्री राम की कृपा से त्रेतायुग की स्मृतियों को जीवंत करने वाले इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए मुझे श्री अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है. युगों से अक्षुण्ण भारत और नेपाल का यह आत्मीय एवं सांस्कृतिक संबंध अब आधुनिक रेल संपर्क से और अधिक सुदृढ़ होगा. यह ऐतिहासिक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत प्रमाण है. इससे दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा सुगम होगी तथा धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को भी नई गति मिलेगी. अवध को मिथिला से एकाकार करने वाले इस पावन उपहार के लिए सभी रामभक्तों को हृदय से बधाई!जय श्री सीताराम!"

बता दें कि अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते और मज़बूत होंगे वहीं इन शहरों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इस रेल सेवा के शुरू होने से अयोध्या और जनकपुर धाम के बीत 604 किमी की दूरी लगभग 19 घंटे में पूरी हो सकेगी.