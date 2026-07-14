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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव लोगों को स्वर्ग से लेकर आते हैं', SIR को लेकर ओम प्रकाश राजभर बड़ा हमला

'अखिलेश यादव लोगों को स्वर्ग से लेकर आते हैं', SIR को लेकर ओम प्रकाश राजभर बड़ा हमला

Om Prakash Rajbhar ने एसआईआर को लेकर विरोधी दलों पर हमला किया और कहा कि विपक्षी दल इस पर इसलिए आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि पहले वो चुनाव में गड़बड़ियां करते थे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विरोधी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला किया है. राजभर ने कहा कि सपा-कांग्रेस एसआईआर से इसलिए परेशान हैं क्योंकि चुनाव आयोग अनियमितताओं को ठीक कर रहा है.

ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस और सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि "निश्चित है कांग्रेस, सपा या विपक्ष के लोग स्वर्ग से ले आते थे लोगों को वोटिंग के दिन और फिर से स्वर्ग पहुंचा देते थे. इस नाते ही ये लोग एसआईआर का विरोध करते हैं." 

सपा-कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि जो मृतक है उसका नाम निकाल दिया जाए, जो लोग मौके पर हैं उनका नाम दर्ज कर दिया जाए. जो लोग शिफ्ट हो गए हैं बहुत से लोग गाँव से शहर चले गए, दूसरे राज्य में जाकर बस गए, तो चुनाव आयोग का मानना है कि एक ही जगह उनका वोट रहे, जहां गाँव में रहे या जहां वो रह रहा है वहां रहे.

ऐसे लोगों को एक करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है. ये बात कांग्रेस को बुरा लग रही है, सपा-टीएमसी को बुरी लग रही है, क्योंकि ये लोग मृतक को लाते थे उनसे वोट डलवाते थे और फिर उन्हें छोड़ देते थे. कि अब पाँच साल के लिए तुम्हारा काम हो गया. उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए ये लोग चिंतित हैं. 

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यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया हुई पूरी

बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट भी आ गई है. अब यूपी में 13 करोड़ 39 लाख, 84 हजार 792 मतदाता है. इसमें 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष और 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 महिला मतदाता हैं. हालांकि विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम जानबूझकर काटे गए. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav UP News
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