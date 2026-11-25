उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर जारी बातचीत के बीच सपा ने मंगलवार को अपने पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. जिसके बाद सभी उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व को शुक्रिया करते हुए जनता के मुद्दे उठाने की बात कही है.

सपा के पांच उम्मीदवारों में सहारनपुर की बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना (शामली) से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर ज्योति लोधी शामिल हैं.

आशु मालिक बोले हमेशा सहारनपुर को दी प्राथमिकता

सहारनपुर से टिकट का ऐलान होते ही सपा उम्मीदवार आशु मलिक ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा , स्वास्थ्य समेत सभी मुद्दों को स्थानीय स्तर से लेकर विधानसभा में उठाया. उन्होंने दावा किया कि आगे भी सहारनपुर के लोगों के लिए काम करता रहूँगा. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया. बोले हर हाल में उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा.

बेहट के लिए लड़ाई जारी रहेगी

बेहट से उम्मीदवार उमर अली ने फिर से टिकट मिलने पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा. उन्होंने कहा अपनी विधानसभा के सभी जनमानस से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने हाइवे में भेदभाव का आरोप लगाया. बोले अपने क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

ज्योति लोधी 10 सालों से एक्टिव

ललितपुर विधानसभा से सपा उम्मीदवार ज्योति लोधी भी काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से एक्टिव हूं, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती हूँ , आगे भी सभी के साथ रहूंगी. उन्होंने क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद देने की अपील की है. इसके साथ ही टिकट के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा बीजेपी सरकार से जनता परेशान है और इस बार सपा की सरकार बनने जा रही. उधर अमरोहा से उम्मीदवार महबूब अली के बेटे परवेज अली ने दोबारा उम्मीदवार बनाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए फिर से जीत का दावा किया.

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