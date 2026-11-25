उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने पांच उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को किया. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में ललितपुर से ज्योति लोधी आ गयीं हैं. पार्टी ने उन्हें सपा के प्रति निष्ठा और स्थानीय समीकरणों को ध्याम में रखकर टिकट दिया है.

बुंदेलखंड में लोधी जाति के वोटरों की संख्या और उसके बाद महिला समीकरणों को भी सपा नेतृत्व ने ध्यान में रखते हुए ज्योति लोधी पर भरोसा जताया है. इसके अलावा सपा पीडीए में A को आधी आबादी से भी जोड़ती है.

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क्यों बनाया उम्मीदवार ?

ज्योति सिंह लोधी शुरू से ही समाजवादी पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हैं. उन्होंने 2010 में जिला पंचायत का चुनाव जीता था और 2015 में पुनः जिला पंचायत का चुनाव जेल के अंदर से जीता था. दो बार वह जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं. दूसरे जिला पंचायत चुनाव में वह एक माह 7 दिन जेल में रहकर चुनाव जीता गया था. पूर्व चुनाव में साजिश के तहत पुलिस ने मामले दर्ज कर इन्हें एक माह 7 दिन के लिए जेल में भेज दिया था.

इसके अलावा 2017 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की यह प्रत्याशी रहीं हैं और दूसरे नंबर पर रहीं थीं. इनको 89724 मत प्राप्त हुए थे. उसके बाद 2017 से 2024 तक समाजवादी पार्टी में यह तीन बार जिला अध्यक्ष पद पर रहीं हैं. 2005 में महिला सभा की जिला अध्यक्ष भी रहीं हैं.

पार्टी नेतृत्व का जताया आभार

सपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर ज्योति लोधी ने कहा, "मैं समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया. मैं हमेशा से पार्टी के प्रति समर्पित रही हूँ. जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हूँ और हमेशा इसके प्रति प्रतिबद्ध रही हूँ."

कांग्रेस-सपा के बीच सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य सरकार बनाना है और हम एक गठबंधन के हिस्से के रूप में यह चुनाव लड़ रहे हैं. चूंकि गठबंधन हो चुका है और मुझे टिकट मिला है, इसलिए मुझे कांग्रेस और उसके संगठन का पूरा समर्थन मिलेगा."

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