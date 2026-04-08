'2027 में 27 सीटों पर सिमट जाएगी सपा', ओम प्रकाश राजभर के नेता ने किया दावा

महोबा में 2027 के चुनावी रण का आगाज करते हुए सुभासपा ने बड़ा सदस्यता अभियान शुरू किया है. पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील अर्कवंशी की मौजूदगी में पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि कौशल किशोर सोनी समेत सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा. इस दौरान अर्कवंशी ने अखिलेश यादव और राजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी करने वाले AIMIM के शौकत अली पर ज़ोरदार हमला किया.

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने संगठन को मजबूती देने के लिए सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील अर्कवंशी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा.

इस मौके पर जैतपुर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि कौशल किशोर सोनी ने अपने करीब 200 समर्थकों के साथ सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की. पार्टी ने उन्हें बुंदेलखंड सदस्यता अभियान का प्रभारी नियुक्त किया है. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील अर्कवंशी ने गठबंधन और सीटों के समीकरण पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि सुभासपा प्रदेश की 60 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन अंतिम निर्णय एनडीए नेतृत्व करेगा.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

सुनील अर्कवंशी ने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में हमारे सहयोग से सपा 111 सीटों तक पहुंची थी, लेकिन, 2027 में वह मात्र 27 सीटों पर सिमट जाएगी. पंचायत चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष को केवल शोर मचाने वाला बताया और कहा कि मामला कोर्ट में है, जैसा निर्णय आएगा सरकार चुनाव कराएगी.

AIMIM नेता शौकत अली को बताया पागल

एआईएमआईएम नेता शौकत अली द्वारा राजा सुहेलदेव पर की गई टिप्पणी पर अर्कवंशी का पारा चढ़ गया. उन्होंने शौकत अली को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उन्हें पागलखाने भेजने की सलाह दी. अर्कवंशी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी का अंत कर देश की अस्मिता बचाई थी. उन्होंने वर्तमान सरकार की तुलना करते हुए कहा कि जैसे सुहेलदेव ने तब आक्रांताओं को मिट्टी में मिलाया था, वैसे ही आज योगी सरकार भू-माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है.

वहीं पार्टी में शामिल हुए जैतपुर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि कौशल किशोर ने कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर की उन नीतियों से प्रभावित हैं, जिसमें वे मतदाताओं को भी सांसदों-विधायकों की तरह पेंशन देने की वकालत करते हैं. उन्होंने संकल्प लिया कि अब बुंदेलखंड में सुभासपा एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी.