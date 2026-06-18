सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को अपने सांसदों को बचाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को अभी से सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए. नहीं तो सपा में टूट की शुरूआत 'बागी भूमि' बलिया से होगी.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल से ही लगातार सपा में टूट के दावे कर रहे हैं. राजभर ने आज गुरुवार को एक बार फिर से सपा सासंदों के टूटने की बात कहते हुए अखिलेश यादव को उनकी पार्टी बचाने की सलाह दी.

अखिलेश यादव को दी सांसद बचाने की नसीहत

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा-"कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है? तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की 'बागी भूमि' का एक लाल करेगा. और करे भी क्यों न? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है. योजना पहले से थी लेकिन, कल कि घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है. टूट होकर रहेगी."

कैबिनेट मंत्री ने लिखा- "मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, ऐसी और पीसी वाली नेतागीरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें. और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे."

2027 से पहले सपा ने बनाया मेगा 'ब्राह्मण प्लान', जनेश्वर मिश्र की जयंती से होगा आगाज, जानें रणनीति

राजभर ने किया सपा में टूट का दावा

बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के टूटने का दावा किया था. उनके बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था.. दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना. जिसके बाद से सपा नेताओं और राजभर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है.

बृजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'