उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की रणनीति तैयार कर ली है. बुधवार को पार्टी दफ्तर में सपा ने ब्राह्मण समुदाय की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें इस रणनीति को लेकर मंथन किया गया. बैठक में आने वाली 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र जयंती को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई.

समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके को ब्राह्मणों के शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की तैयारी कर रही है. अब तक का सबसे बड़ा ब्राह्मण वर्ग का कार्यक्रम करके समाजवादी पार्टी बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है.

समाजवादी पार्टी ने शुरू की चुनाव की तैयारी

यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछनी शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एम-वाई) समीकरण से आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है.

इसी क्रम में 17 जून यानी बुधवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों की बड़ी बैठक आयोजित हुई. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे थे. बैठक की जिम्मेदारी बलिया से सांसद सनातन पांडे को सौंपी गई थी.

ब्राह्मणों को लेकर सपा का मेगा प्लान

इस बैठक मे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक अमिताभ बाजपेई, विनय तिवारी, बैजनाथ दुबे, संतोष पांडे, पूजा शुक्ला और पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय सहित कई नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई है. आने वाली 5 अगस्त को समाजवादी विचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में प्रस्तावित विशाल ब्राह्मण सम्मेलन की रूपरेखा तय की जाएगी.

जनेश्वर मिश्र की जयंती को पार्टी केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक संदेश देने वाले मंच के रूप में देख रही है. इसके लिए टोली बनाकर ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी और भारी संख्या में लखनऊ में ब्राह्मणों का जुटान होगा.

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अलग-अलग जिलों में होंगे कार्यक्रम

सपा नेताओं का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज के बीच संगठनात्मक और वैचारिक संवाद बढ़ाने का यह सबसे बड़ा प्रयास है. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिला और मंडल स्तर पर जनेश्वर मिश्रा की बड़े स्तर पर जयंती मनाने के लिए बैठक की जाएगी. अलग-अलग जिलों में अलग-अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी. नेताओं जल्दी पार्टी कार्यालय से जिम्मेदारी तय कर दी जायेगी.

इस बैठक में योगी सरकार प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर भी चर्चा की गई और सभी जिला इकाइयों से जाति वार एनकाउंटर की सूची मांगी गई है. शंकराचार्य विवाद, बटुको के साथ मारपीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मणों का एनकाउंटर, भारतीयों मे जातिवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. इन मुद्दों को सपा से जुड़े ब्राह्मण नेता ब्राह्मणों के बीच लेकर जाएंगे और समझाएंगे की सपा सरकार आएगी तो ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखेगी.

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