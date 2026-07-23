INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: मंत्री कपिल देव का हमला, 'दिल्ली में छात्रों को गुमराह कर पत्थरबाजी करवा रहीं सपा-कांग्रेस'

UP News: मंत्री कपिल देव का हमला, 'दिल्ली में छात्रों को गुमराह कर पत्थरबाजी करवा रहीं सपा-कांग्रेस'

UP Politics: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन और हिंसा को लेकर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा-कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 23 Jul 2026 11:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है. मुजफ्फरनगर पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये दल छात्रों के भविष्य की आड़ में उन्हें गुमराह कर रहे हैं और पत्थरबाजी के लिए उकसा रहे हैं.

मीडिया से बात करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, "जंतर-मंतर पर छात्रों की आड़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नंगा नाच कर रही हैं. वे छात्रों को गुमराह कर रही हैं और उनसे पत्थरबाजी करवा रही हैं. युवाओं को एक तरीके से हिंसक आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है."

CJP के प्रदर्शन के बीच मायावती की अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दो टूक, दिया बड़ा सियासी संदेश

'सरकार ने मांगें मानीं, फिर भी मुकर गए'

मंत्री अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार थी. उन्होंने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि (जितेंद्र जी) ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और उन्हें आमंत्रित भी किया.

उन्होंने कहा, "बातचीत हुई और जो मांगें उन्होंने रखीं, सरकार उनके लिए तैयार भी हो गई. लेकिन वे अपनी मांगों से ही मुकर गए. इससे साफ है कि उनका उद्देश्य बातचीत कर समाधान निकालना नहीं है, बल्कि देश के अंदर हिंसा और अशांति पैदा करना है."

'नेताओं के बच्चे विदेश में, यहां युवाओं को भड़का रहे'

विपक्ष पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जिन पार्टियों को देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर घर भेजने का काम किया है, वे अब देश की संवैधानिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहती हैं.

उन्होंने कहा, "विपक्षी नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं (जैसे केजरीवाल का बेटा विदेश में पढ़ता है), लेकिन यहां देश के युवाओं को भड़काने और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं. देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय, संसद न चलने देना और सड़क पर अराजकता फैलाना इनकी नीति बन गई है."

'2027 के चुनाव में जनता सिखाएगी सबक'

कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि कानून और प्रशासन अपना काम सख्ती से कर रहा है. राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने अराजकता फैलाने का काम किया है, आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के चुनावों में जनता इन्हें पूरी तरह उखाड़ कर फेंक देगी.

यूपी में बुलडोजर एक्शन सही या गलत? इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में मतभेद, अब CJ करेंगे फैसला?

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
Kapil Dev Agarwal Jantar Mantar Protest UP NEWS UP POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: मंत्री कपिल देव का हमला, 'दिल्ली में छात्रों को गुमराह कर पत्थरबाजी करवा रहीं सपा-कांग्रेस'
मंत्री कपिल देव का हमला, 'दिल्ली में छात्रों को गुमराह कर पत्थरबाजी करवा रहीं सपा-कांग्रेस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भक्ति के बिना जीवन में अंधकार और अराजकता', श्रीराम कथा में CM योगी का संदेश
'भक्ति के बिना जीवन में अंधकार और अराजकता', श्रीराम कथा में CM योगी का संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 2 होमगार्ड समेत 19 'लोकेटर' पर FIR दर्ज
महोबा में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 2 होमगार्ड समेत 19 'लोकेटर' पर FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा से अयोध्या तक रोडवेज सेवा शुरू, BJP विधायक ने खुद चलाई बस, यात्रियों को लगाई आवाज
महोबा से अयोध्या तक रोडवेज सेवा शुरू, BJP विधायक ने खुद चलाई बस, यात्रियों को लगाई आवाज
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘महिलाओं और युवतियों पर बर्बरता’, लाठीचार्ज पर बोले मुरली मनोहर जोशी- ऐसे बल प्रयोग से तो भारत का बड़ा…
‘महिलाओं और युवतियों पर बर्बरता’, लाठीचार्ज पर बोले मुरली मनोहर जोशी- ऐसे बल प्रयोग से तो भारत…
बिहार
Mumbai News: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
मुंबई: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
क्रिकेट
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
इंडिया
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget