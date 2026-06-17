बृजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विधायक बेटे प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी मिली है. बताया जा रहा है कि दो दिन पहले प्रतीक के फोन पर राजस्थान से एक कॉल आई थी. उसने विधायक से कहा, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो.'

फोन करने वाले ने यह भी कहा कि बाप-बोटो को मारने का इंतजाम हो चुका है. बच सको तो बच लो. इस मामले में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी है.

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कौन है धमकी देने वाला शख्स?

पुलिस जांच में पाया गया है कि विधायक प्रतीक भूषण के नंबर पर कॉल करने वाला शख्स राजस्थान के अलवर में रहता है. उसका नाम संदीप शर्मा है. आरोपी संदीप का मकसद क्या है और उसने ऐसी धमकी क्यों दी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है. फिलहाल, कोतवाली नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

तहरीर में लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार पहले से अंतराष्ट्रीय गिरोहों और संगठनों के टारगेट पर है. समय समय पर दुर्दांत अपराधी ऐसी कोशिशें करते रहे हैं, जिससे विधायक प्रतीक भूषण के परिवार की सुरक्षा खतरे में आई है.

रविवार दोपहर को आई कॉल

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, प्रतीक भूषण को बीते रविवार 14 जून की दोपहर 2:22 के करीब फोन आया था. अज्ञात शख्स ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बाप-बेटे का इंतजाम कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत पुलिस अधीक्षक गोंडा को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने जांच कर पाया कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है.

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