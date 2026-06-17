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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'

बृजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'

Brij Bhushan Singh Death Threat: बृज भूषण शरण सिंह और बेट प्रतीक भूषण को राजस्थान से कॉल के जरिए धमकी मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपी संदीप शर्मा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Reported By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 17 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विधायक बेटे प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी मिली है. बताया जा रहा है कि दो दिन पहले प्रतीक के फोन पर राजस्थान से एक कॉल आई थी. उसने विधायक से कहा, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो.'

फोन करने वाले ने यह भी कहा कि बाप-बोटो को मारने का इंतजाम हो चुका है. बच सको तो बच लो. इस मामले में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी है. 

यह भी पढ़ें: मिशन 2027 से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुटी सपा, आज लखनऊ में होगी अहम बैठक

कौन है धमकी देने वाला शख्स?

पुलिस जांच में पाया गया है कि विधायक प्रतीक भूषण के नंबर पर कॉल करने वाला शख्स राजस्थान के अलवर में रहता है. उसका नाम संदीप शर्मा है. आरोपी संदीप का मकसद क्या है और उसने ऐसी धमकी क्यों दी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है. फिलहाल, कोतवाली नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है. 

तहरीर में लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार पहले से अंतराष्ट्रीय गिरोहों और संगठनों के टारगेट पर है. समय समय पर दुर्दांत अपराधी ऐसी कोशिशें करते रहे हैं, जिससे विधायक प्रतीक भूषण के परिवार की सुरक्षा खतरे में आई है. 

रविवार दोपहर को आई कॉल

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, प्रतीक भूषण को बीते रविवार 14 जून की दोपहर 2:22 के करीब फोन आया था. अज्ञात शख्स ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बाप-बेटे का इंतजाम कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत पुलिस अधीक्षक गोंडा को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने जांच कर पाया कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है. 

यह भी पढ़ें: TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल

Published at : 17 Jun 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS UP Police
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