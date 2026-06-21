नोएडा के सेक्टर-9 की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद

नोएडा के सेक्टर-9 स्थित एक बिल्डिंग में रविवार को भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज के सामान के गोदाम में लगी बताई जा रही है. आग लगने के बाद बिल्डिंग से घना काला धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक आग काफी तेजी से फैली, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया. फिलहाल बिल्डिंग से काला धुआं निकलना जारी है. सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी गई है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

यूपी में स्थानीय भाषा में मिलेगी नौकरी की जानकारी, योगी सरकार शुरू करेगी ब्लू डॉट्स AI की पहल