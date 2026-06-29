नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में मानसून की देरी और भीषण गर्मी का जन जीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है. जिसको देखए हुए गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जनपद के सभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदला गया है. बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जनपद में सभी सरकारी और गैरसरकारी 1 से 8 तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे. यह समय अगले आदेश तक लागू रहेगा.

डीएम मेधा रूपम ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों की टाइमिंग में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी. नोएडा समेत पूरे एनसीआर में तापमान 40 दिगी सेल्सियस से ऊपर होने के साथ ही उमस और गर्मी बढ़ गयी है. ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. बच्चों को इसमें बचान जरुरी है. स्कूल में बाहरी गतिविधियाँ में गर्मी में बंद करने के आदेश हैं और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए.

ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का विचार

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, स्कूलों की टाइमिंग अगले आदेश तक यही रहेगी और अगर तापमान और गर्मी का प्रकोप का बढ़ता है तो समय और कम किया जा सकता है. इसके साथ ही जूनियर कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का भी विकल्प है. यही नहीं सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गयी है कि अगर 12 बजे के बाद कोई स्कूल खुला मिला तो सख्त एक्शन होगा.

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बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा

भीषण में गर्मी में बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है. एक्सपर्ट की मानें तो ऐसे में बच्चों को बचाना बेहद जरुरी है. उन्हें पर्याप्त पानी दें, हल्के कपडें पहनें, बेवजह बाहर न निकलें. साथ ही समय समय पर कुछ हल्का खाते रहें. धूप और गर्मी में खाली पेट बिल्कुल न निकलें.

यहां बता दें कि इस साल मानसून की देरी से गर्मी अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है. जिससे पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालाँकि आज कल में मानसून आने की संभावना है, लेकिन सभी जिलों में बारिश अभी भी नहीं हुई है.

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