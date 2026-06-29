हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

Noida News: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

Noida News: जनपद के सभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदला गया है. बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जनपद में सभी सरकारी और गैरसरकारी 1 से 8 तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 29 Jun 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून की देरी और भीषण गर्मी का जन जीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है. जिसको देखए हुए गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.  जनपद के सभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदला गया है. बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जनपद में सभी सरकारी और गैरसरकारी 1 से 8 तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे. यह समय अगले आदेश तक लागू रहेगा.

डीएम मेधा रूपम ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों की टाइमिंग में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी. नोएडा समेत पूरे एनसीआर में तापमान 40 दिगी सेल्सियस से ऊपर होने के साथ ही उमस और गर्मी बढ़ गयी है. ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. बच्चों को इसमें बचान जरुरी है. स्कूल में बाहरी गतिविधियाँ में गर्मी में बंद करने के आदेश हैं और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए.

                                                                                                                                                                                                                                            ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का विचार 

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, स्कूलों की टाइमिंग अगले आदेश तक यही रहेगी और अगर तापमान और गर्मी का प्रकोप का बढ़ता है तो समय और कम किया जा सकता है. इसके साथ ही जूनियर कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का भी विकल्प है. यही नहीं सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गयी है कि अगर 12 बजे के बाद कोई स्कूल खुला मिला तो सख्त एक्शन होगा.

यह भी पढ़ें: Udham Singh Nagar: पत्नी के मायके जाने के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, इलाज के दौरान मौत

बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा 

भीषण में गर्मी में बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है. एक्सपर्ट की मानें तो ऐसे में बच्चों को बचाना बेहद जरुरी है. उन्हें पर्याप्त पानी दें, हल्के कपडें पहनें, बेवजह बाहर न निकलें. साथ ही समय समय पर कुछ हल्का खाते रहें. धूप और गर्मी में खाली पेट बिल्कुल न निकलें.

यहां बता दें कि इस साल मानसून की देरी से गर्मी अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है. जिससे पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालाँकि आज कल में मानसून आने की संभावना है, लेकिन सभी जिलों में बारिश अभी भी नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS School Timing NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Udham Singh Nagar: पत्नी के मायके जाने के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, इलाज के दौरान मौत
उधम सिंह नगर: पत्नी के मायके जाने के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, इलाज के दौरान मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच में तेंदुए का आतंक, आबादी में घुसकर 8 लोगों पर किया हमला; पकड़ने के लिए पिंजरा तैनात
बहराइच में तेंदुए का आतंक, आबादी में घुसकर 8 लोगों पर किया हमला; पकड़ने के लिए पिंजरा तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में SIR अभियान तेज, 99% से अधिक गणना फॉर्म वितरित; CEO ने समीक्षा कर दिए अहम निर्देश
उत्तराखंड में SIR अभियान तेज, 99% से अधिक गणना फॉर्म वितरित; CEO ने समीक्षा कर दिए अहम निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल के मिड-डे-मील में अंडा देने पर बवाल, जानें क्यों ओडिशा मॉडल पर स्कूल शिक्षा विभाग की नजर
बंगाल के मिड-डे-मील में अंडा देने पर बवाल, जानें क्यों ओडिशा मॉडल पर स्कूल शिक्षा विभाग की नजर
महाराष्ट्र
Mumbai News: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा
मुंबई: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget