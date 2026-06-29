Udham Singh Nagar: पत्नी के मायके जाने के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, इलाज के दौरान मौत

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में सितारगंज क्षेत्र अंतर्गत पत्नी के मायके जाने के बाद मानसिक अवसाद की गिरफ्त में आये एक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी. आनन फानन में उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां युवक की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई.युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. उधर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है. जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सितारगंज निवासी मृतक सूरज का कुछ समय पहले थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासी तान्या नामक लड़की से प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन 25 जून को तान्या घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी. जिसके चलते सूरज परेशान रहने लगा था तथा मानसिकअवसाद ने सूरज को पूरी तरह से जकड़ लिया था. इसी तनाव के चलते अचनाक ही सूरज ने कीटनाशक दवाई खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया और युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई.

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहरीला पदार्थ का सेवन करने से युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया. जहां डॉक्टरों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक की मौत हो गयी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, बाकी परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

उधर पति-पत्नी में इतनी जल्दी किस बात को लेकर अनबन हो गयी, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. लेकिन हरकोई हैरान है कि आखिर शादी के बाद इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ कि सूरज ने ऐसा कदम उठा लिया. जबकि मृतक की पत्नी व उनके परिजनों की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.