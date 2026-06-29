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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Ram Mandir News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है और इसी सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. इस सुनवाई के दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की. इस मामले की सुनवाई अयोध्या जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (Prevention of Corruption) कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में हुई.

इसके साथ ही आरोपियों को एक और झटका अयोध्या के वकीलों ने दिया है. फैजाबाद बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया  है कि कोई भी वकील इन आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा. बार के अध्यक्ष कालिका मिश्रा के मुताबिक यदि कोई वकील अदालत में इन आरोपियों की पैरवी के लिए वकालतनामा दाखिल करता है तो उसे प्रति आरोपी पांच लाख रूपए की राशि संघ के पास जमा करणी होगी. जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के कानूनी खर्चे में किया जाएगा.

सीबीआई जांच की मांग 

इसके साथ ही अधिवक्ता संघ ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.कालिका मिश्रा ने बताया कि 15 वकीलों का विशेष पैनल भी बनाया गया है, जो इन आरोपियों की सजा दिलाने में सहयोग करेगा. साथ ही ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी आवेदन किया जाएगा.

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गोपाल राव की तस्वीर वायरल

SIT जांच में ट्रस्ट के सदस्यों व पदाधिकारियों की भूमिका संदिघ्द पाई गयी थी, बावजूद इसके आज एक तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें गोपाल राव आरती करवाते हुए देखे जा रहे हैं. जबकि दावा किया जा रहा था कि उन्हें हटा दिया गया है. इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं.

विपक्ष लगातार इस मामले में बीजेपी सरकार और मंदिर प्रबंधन को घेरे हुए हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सरकार जानबूझकर बचा रही है. जबकि उनके संरक्षण में ही मंदिर से चढ़ावा चोरी होता रहा. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Published at : 29 Jun 2026 04:30 PM (IST)
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UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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